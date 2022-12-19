Старый 57-летний Ford продадут по цене нового суперкара (фото)

В 1965 году выпущено всего 562 Ford Mustang в тюнинге от Shelby. Спортивная модель оснащена 306-сильным мотором и развивает 217 км/ч.

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В США на аукцион Mecum выставлен Ford Mustang 1965 года. За него планируют выручить от 450 000 до 500 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпущено только 562 Shelby GT350

Классические Ford Mustang первого поколения, конечно, ценятся коллекционерами, но, как правило, стоят до 100 000 долларов. Впрочем, конкретно этот автомобиль особенный – это очень редкий заряженный вариант Shelby GT350.

Известный техасский гонщик и конструктор Кэрролл Шелби начал делать тюнинг Ford Mustang именно с 1965 года. Первый Shelby GT350 разошелся тиражом всего в 562 экземпляра и сейчас эти авто на вес золота.

[ + – ] Под капотом установлен 306-сильный V8

Ford Mustang Shelby GT350 оснащен доработанным 4,7-литровым V8 с увеличенной до 306 л. с. мощностью. С 4-ступенчатой механической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и развивает 217 км/ч.

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Кроме того, доработаны ходовая и тормоза авто, а за счет стеклопластикового капота и отказа от задних сидений массу снизили до 1268 кг.

[ + – ] Салон украшен автографом Кэролла Шелби

Конкретно этот автомобиль сохранился в полностью оригинальном состоянии, а недавно прошел небольшую реставрацию. На крышке его бардачка красуется автограф Кэрролла Шелби.

Ранее Фокус рассказывал, что обнаружен еще более дорогой Ford Mustang 60-х. Он стоит не менее миллиона долларов.