Старый 57-летний Ford продадут по цене нового суперкара (фото)
В 1965 году выпущено всего 562 Ford Mustang в тюнинге от Shelby. Спортивная модель оснащена 306-сильным мотором и развивает 217 км/ч.
В США на аукцион Mecum выставлен Ford Mustang 1965 года. За него планируют выручить от 450 000 до 500 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Классические Ford Mustang первого поколения, конечно, ценятся коллекционерами, но, как правило, стоят до 100 000 долларов. Впрочем, конкретно этот автомобиль особенный – это очень редкий заряженный вариант Shelby GT350.
Известный техасский гонщик и конструктор Кэрролл Шелби начал делать тюнинг Ford Mustang именно с 1965 года. Первый Shelby GT350 разошелся тиражом всего в 562 экземпляра и сейчас эти авто на вес золота.
Ford Mustang Shelby GT350 оснащен доработанным 4,7-литровым V8 с увеличенной до 306 л. с. мощностью. С 4-ступенчатой механической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и развивает 217 км/ч.Важно
Кроме того, доработаны ходовая и тормоза авто, а за счет стеклопластикового капота и отказа от задних сидений массу снизили до 1268 кг.
Конкретно этот автомобиль сохранился в полностью оригинальном состоянии, а недавно прошел небольшую реставрацию. На крышке его бардачка красуется автограф Кэрролла Шелби.
Ранее Фокус рассказывал, что обнаружен еще более дорогой Ford Mustang 60-х. Он стоит не менее миллиона долларов.