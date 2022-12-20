На аукционе продают эксклюзивный суперкар McLaren с отделкой из золота (фото)

Всего в мире существует только семь McLaren Speedtail XP. Суперкар, выставленный на продажу, отличается глянцевой черной отделкой, которая включает настоящую 24-каратную золотую пыль.

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McLaren создал 10 экземпляров Speedtail XP, которые использовались для испытаний, из них осталось только 7 после того, как 3 авто утилизировали для соответствия федеральным стандартам. Последний созданный тестовый прототип выставили на аукционе duPont Registry.

[ + – ] Вставки из золота находятся по всему кузову суперкара

McLaren Automotive создал 106 стандартных суперкаров Speedtail. Семь экспериментальных тестовых авто XP являются еще более желанными для коллекционеров.

Этот McLaren Speedtail XP имеет золотые акценты на кузове, которые контрастируют с черной окраской. Логотип изготовлен из цельного очищенного 24-каратного золота и имеет зарегистрированный знак монетного двора, который гарантирует ее подлинность.

[ + – ] McLaren Speedtail XP способен развить более 400 км/ч

Под капотом McLaren Speedtail XP расположена гибридная силовая установка. Основной 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом дополнен батареей, позаимствованной у подразделения McLaren Formula E. Эта связка выдает 1035 л.с. и 848 Нм крутящего момента.

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Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 403 км/ч.

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