Найшвидший та найексклюзивніший Lexus в історії виставили на продаж (фото)
Виставлений на аукціон суперкар Lexus LFA має пробіг 11265 км. Звучання його атмосферного двигуна V10 нагадує гоночний болід "Формули-1".
На аукціон RM Sotheby's виставили ексклюзивний суперкар Lexus LFA. Усього було випущено лише 500 екземплярів. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті Autoevolution.
Lexus LFA розроблявся ще з початку 2000-х. Суперкар мав відобразити всі досягнення та напрацювання бренду.
Суперкар створили спільно з компанією Yamaha, яка подарувала моделі найвиразніший звук вихлопу двигуна V10 в історії автомобілебудування. Наразі Lexus LFA є бажаним об'єктом колекціонування серед автолюбителів.
Атмосферний 4,8-літровий двигун V10 видає потужність 552 к.с. і 480 Нм крутного моменту. Відсікання двигуна знаходиться на 9500 об/хв.
Lexus LFA спочатку планували виготовити з алюмінію, але пізніше вирішили використовувати легший вуглепластик. Це дозволило знизити вагу авто до 1450 кг.
Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год лише за 3.7 секунди. Максимальна швидкість становить 326 км/год.
Також Lexus LFA вирізнявся своєю персоналізацією. За словами компанії, клієнти могли замовити суперкар у 30 млрд варіантах конфігурації.
Виставлений на аукціон суперкар випущений у 2012 році для ринку США та пофарбований у червоний колір Absolutely Red. Це 75 авто з 500 виготовлених.
Цей Lexus LFA має чорний інтер'єр із контрастними червоними сидіннями. На кермі та центральній консолі є вставки з анодованого срібла та глянсові елементи з вуглецевого волокна.
Цей LFA належав виключно дилерам Lexus. Тому він відрізняється якісним технічним обслуговуванням та відмінно зберігся. Суперкар за весь час проїхав лише 11 265 км.Важливо
Торги за Lexus LFA відбудуться 26 січня 2023 року. Його планують продати за ціною від 700 000 до 800 000 доларів. У комплекті з суперкаром йдуть скульптура з лазерним гравіюванням, автомобільний чохол та оригінальна наклейка на вікно.
Раніше Фокус повідомив, що на аукціоні продадуть унікальний Porsche 718 RSK із мотором від "Жука".