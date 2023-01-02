Найшвидший та найексклюзивніший Lexus в історії виставили на продаж (фото)

Виставлений на аукціон суперкар Lexus LFA має пробіг 11265 км. Звучання його атмосферного двигуна V10 нагадує гоночний болід "Формули-1".

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На аукціон RM Sotheby's виставили ексклюзивний суперкар Lexus LFA. Усього було випущено лише 500 екземплярів. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті Autoevolution.

Lexus LFA розроблявся ще з початку 2000-х. Суперкар мав відобразити всі досягнення та напрацювання бренду.

Суперкар створили спільно з компанією Yamaha, яка подарувала моделі найвиразніший звук вихлопу двигуна V10 в історії автомобілебудування. Наразі Lexus LFA є бажаним об'єктом колекціонування серед автолюбителів.

[ + – ] Двигун Lexus LFA розроблений спільно з Yamaha Фото: RM Sotheby's

Атмосферний 4,8-літровий двигун V10 видає потужність 552 к.с. і 480 Нм крутного моменту. Відсікання двигуна знаходиться на 9500 об/хв.

Lexus LFA спочатку планували виготовити з алюмінію, але пізніше вирішили використовувати легший вуглепластик. Це дозволило знизити вагу авто до 1450 кг.

Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год лише за 3.7 секунди. Максимальна швидкість становить 326 км/год.

[ + – ] Lexus LFA можна було суттєво кастомізувати, тому кожен із 500 суперкарів унікальний Фото: RM Sotheby's

Також Lexus LFA вирізнявся своєю персоналізацією. За словами компанії, клієнти могли замовити суперкар у 30 млрд варіантах конфігурації.

Виставлений на аукціон суперкар випущений у 2012 році для ринку США та пофарбований у червоний колір Absolutely Red. Це 75 авто з 500 виготовлених.

[ + – ] Виставлений на аукціон Lexus LFA має чорний інтер'єр із контрастними червоними сидіннями Фото: RM Sotheby's

Цей Lexus LFA має чорний інтер'єр із контрастними червоними сидіннями. На кермі та центральній консолі є вставки з анодованого срібла та глянсові елементи з вуглецевого волокна.

Цей LFA належав виключно дилерам Lexus. Тому він відрізняється якісним технічним обслуговуванням та відмінно зберігся. Суперкар за весь час проїхав лише 11 265 км.

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Торги за Lexus LFA відбудуться 26 січня 2023 року. Його планують продати за ціною від 700 000 до 800 000 доларів. У комплекті з суперкаром йдуть скульптура з лазерним гравіюванням, автомобільний чохол та оригінальна наклейка на вікно.

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