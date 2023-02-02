На продажу выставили 24-летний Nissan стоимостью более $160 000 (фото)

Всего было выпущено только 282 Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) в цвете Midnight Purple II. Торги за авто уже превысили 160 тысяч долларов.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили легендарную "Годзиллу" Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) 1999 года выпуска. Купе окрашено в редкий заводской цвет Midnight Purple II. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Всего Nissan выпустили 300 Nissan Skyline GT-R в цвете Midnight Purple II. Только 282 из них имеют пакет V-Spec, который слегка улучшает заряженное купе.

Выставленный на аукцион Nissan Skyline GT-R V-Spec проехал 153 000 км. Автомобиль регулярно обслуживался и отлично сохранился.

[ + – ] Nissan Skyline GT-R V-Spec имеет пробег 153 000 км Фото: Bring a Trailer

Примечательно то, что Nissan Skyline GT-R (R34) не совсем легальны в США. Следующему владельцу придется зарегистрироваться в Агентстве безопасности дорожного движения NHTSA и соблюдать правило, которое требует, чтобы он проезжал на авто не более 4000 км в год. В 2024 году модель должна стать легальной, так как ей исполнится 25 лет.

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Nissan Skyline GT-R V-Spec оснащается 2,6-литровым шестицилиндровым турбированным двигателем мощностью 280 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач и имеет умную систему полного привода ATTESA.

[ + – ] Двигатель RB26DETT оснащается двойным турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

На автомобиль установлены 18-дюймовые колесные диски и тормозная система Brembo. Внутри установлены ковшеобразные спортивные сиденья.

[ + – ] Спереди установлены ковшеобразные спортивные сиденья Фото: Bring a Trailer

Сейчас ставки на Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) перешагнули отметку в 160 тысяч долларов. Торги заканчиваются вечером 2 февраля.

Ранее Фокус писал, что в США на продажу выставили очень редкий Nissan Skyline GT-R V-Spec II 2001 года, который принадлежал покойной звезде "Форсажа" Полу Уокеру.