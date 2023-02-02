На продаж виставили 24-річний Nissan вартістю понад $160 000 (фото)

Усього було випущено лише 282 Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) у кольорі Midnight Purple II. Торги за авто вже перевищили 160 тисяч доларів.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили легендарну "Годзілу" Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) 1999 року випуску. Купе пофарбовано в рідкісний заводський колір Midnight Purple II. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Усього Nissan випустили 300 Nissan Skyline GT-R у кольорі Midnight Purple II. Тільки 282 з них мають пакет V-Spec, який трохи покращує заряджене купе.

Виставлений на аукціон Nissan Skyline GT-R V-Spec проїхав 153 000 км. Автомобіль регулярно обслуговувався та чудово зберігся.

[ + – ] Nissan Skyline GT-R V-Spec має пробіг 153 000 км. Фото: Bring a Trailer

Примітно, що Nissan Skyline GT-R (R34) не зовсім легальні в США. Наступному власнику доведеться зареєструватися в Агентстві безпеки дорожнього руху NHTSA і дотримуватись правила, яке вимагає, щоб він проїжджав на авто не більше 4000 км на рік. У 2024 році модель має стати легальною, оскільки їй виповниться 25 років.

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Nissan Skyline GT-R V-Spec оснащується 2,6-літровим шестициліндровим турбованим двигуном потужністю 280 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Він працює в парі із шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач і має розумну систему повного приводу ATTESA.

[ + – ] Двигун RB26DETT оснащується подвійним турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

На автомобіль встановлені 18-дюймові колісні диски та гальмівна система Brembo. Усередині встановлені спортивні сидіння.

[ + – ] Спереду встановлені спортивні сидіння. Фото: Bring a Trailer

Наразі ставки на Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) перевищили позначку 160 тисяч доларів. Торги закінчуються увечері 2 лютого.

Раніше Фокус писав, що в США на продаж виставили дуже рідкісний Nissan Skyline GT-R V-Spec II 2001, який належав покійній зірці "Форсажу" Полу Вокеру.