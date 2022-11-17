Старий 23-річний Nissan продали за ціною двох нових Lamborghini (фото)
Рідкісний Nissan Skyline GT-R Nismo 1999 випущений накладом в 19 екземплярів. Саме цей автомобіль ніколи не виїжджав на дороги і на його одометрі — 0 км.
У Гонконгу продали рідкісний Nissan Skyline GT-R Nismo Clubman Race Spec 1999 року. За японський спорткар виручили 662 200 доларів — як за два Lamborghini Huracan. Про це повідомляється на сайті компанії-продавця.
Nissan Skyline GT-R34 вже давно став культовою моделлю, і ціни на нього останнім часом серйозно зросли. Особливо дорожчають лімітовані версії моделі – такі як GT-R Nismo.
Усього випустили лише 19 Nissan Skyline GT-R34 у версії від тюнінг-ательє Nismo. Їхню 2,6-літрову турбошістку допрацювали, піднявши потужність з 280 до 450 к. с.
Саме цей автомобіль минулого року модернізували — встановили турбіну від сучасного GT-R, а також нові розподільні вали та титановий вихлоп. Він не став потужнішим, але збільшився потяг на малих оборотах.Важливо
Але ціну вплинуло навіть це. Справа в тому, що це фактично новий автомобіль — з 1999 Nissan Skyline GT-R Nismo не проїхав жодного кілометра. Автомобіль ідеально зберігся і виглядає так, ніби тільки зійшов із конвеєра.
Це не рекордна ціна Nissan Skyline GT-R. Деякі екземпляри моделі коштують понад 2 мільйони доларів.
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