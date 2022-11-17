Старый 23-летний Nissan продали по цене двух новых Lamborghini (фото)

Редкий Nissan Skyline GT-R Nismo 1999 года выпущен тиражом в 19 экземпляров. Конкретно этот автомобиль ни разу не выезжал на дороги и на его одометре — 0 км.

Related video

В Гонконге продали редчайший Nissan Skyline GT-R Nismo Clubman Race Spec 1999 года. За японский спорткар выручили 662 200 долларов — как за два Lamborghini Huracan. Об этом сообщается на сайте компании-продавца.

[ + – ] Всего выпустили только 19 Nissan Skyline GT-R Nismo

Nissan Skyline GT-R34 уже давно стал культовой моделью и цены на него в последнее время серьезно выросли. Особенно дорожают лимитированные версии модели – такие, как GT-R Nismo.

Всего выпустили только 19 Nissan Skyline GT-R34 в версии от тюнинг-ателье Nismo. Их 2,6-литровую турбошестерку доработали, подняв мощность с 280 до 450 л. с.

[ + – ] Под капотом установлен 450-сильный турбомотор

Конкретно этот автомобиль в прошлом году модернизировали — установили турбину от современного GT-R, а также новые распредвалы и титановый выхлоп. Он не стал мощнее, но увеличилась тяга на малых оборотах.

Важно

Дизайн как у Golf и гибридная установка: каким будет новый Volkswagen Tiguan 2023 (фото)

Но цену повлияло даже не это. Дело в том, что это фактически новый автомобиль – с 1999 года Nissan Skyline GT-R Nismo не проехал ни одного километра. Автомобиль идеально сохранился и выглядит так, будто только сошел с конвейера.

[ + – ] Автомобиль выглядит как новый

Примечательно, что это не рекордная цена Nissan Skyline GT-R. Некоторые экземпляры модели стоят свыше 2 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что старый Mercedes 190 1990 года выставили на аукцион по цене нового Ferrari.