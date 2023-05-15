Редкий коллекционный спорткар Nissan пострадал от российского обстрела Хмельницкого (фото)

Всего выпущено только 1855 Nissan Skyline GT-R34 в исполнении V-Spec II. Культовый спорткар прославился в фильмах "Форсаж" и очень ценится коллекционерами.

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От российского обстрела Хмельницкого 13 мая пострадали не только люди, жилые дома и объекты инфраструктуры, но и автомобили. Одним из них оказался раритетный Nissan Skyline GT-R. Об этом пишет сайт "ТопЖир".

На парковку, где стоял Nissan Skyline GT-R, обвалилась стена. Стоявшие рядом автомобили завалило кирпичами, но раритетный спорткар отделался меньшим уроном – больше у него повреждены бамперы и заднее левое крыло.

Всего выпущено только 1855 Nissan Skyline GT-R34 в исполнении V-Spec II Фото: topgir.com.ua

Авто относится к поколению Nissan Skyline GT-R34 в редкой версии V-Spec II. Всего в 2000-2002 годах собрано только 1855 таких авто и сейчас они очень ценятся коллекционерами – цена может легко превысить 150 000 долларов. К слову, именно на таком авто ездил персонаж Пола Уокера в культовых фильмах "Форсаж".

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Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II отличается от стандартной модели карбоновым капотом и увеличенными задними тормозами. В салоне изменена отделка, причем центральная консоль декорирована иридием.

Редкая модель очень ценится коллекционерами Фото: topgir.com.ua

Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II оснащен 2,6-литровой турбошестеркой RB26DETT, которая в стандартном исполнении развивала 280 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Впрочем, не исключено, что авто из Хмельницкого тюнинговано, а потому быстрее.

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