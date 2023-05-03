Редчайший коллекционный суперкар Ferrari за $350 000 разбили на ровном месте (видео)

Всего выпущено только 1200 купе Ferrari 360 Challenge Stradale. Лимитированный суперкар оснащен 425-сильным V8 и керамическими тормозами.

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В австралийском Мельбурне произошло серьезное ДТП. Его виновником стал редкий суперкар Ferrari 360 Challenge Stradale 2003 года. Видео инцидента опубликовали на Youtube-странице канала 7News Australia.

У Ferrari 360 Challenge Stradale полностью уничтожена передняя часть Фото: скриншот/YouTube

Водитель суперкара ехал по прямой дороге с относительно небольшой скоростью и на ровном месте потерял контроль над авто. Ferrari 360 Challenge Stradale занесло, он вылетел на полосу встречного движения, где протаранил пикап Nissan Navara и хэтчбек Subaru Impreza.

Удар оказался такой силы, что тяжелый Nissan оказался на капоте Subaru. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал, однако все автомобили получили существенные повреждения.

Ferrari 360 Challenge Stradale — лимитированный трековый суперкар Фото: Ferrari

Естественно, ремонт Ferrari будет самым дорогим. У суперкара практически уничтожена передняя часть.

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Ferrari 360 Challenge Stradale – раритетная коллекционная модель, стоимость которой сейчас составляет 300-350 тысяч долларов. Всего выпущено около 1200 таких купе.

Суперкар являет собой трековую версию купе Ferrari 360 Modena. Мощность его 3,6-литрового V8 увеличена до 425 л. с., а само авто облегчено на 110 кг. Оно разгоняется до 100 км/ч за 4 с и развивает 300 км/ч, а за замедление отвечают карбоново-керамические тормоза.

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