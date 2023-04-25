Группа "Антитела" попала в ДТП из-за выкрученных гаек в колесе: детали инцидента (фото)

Во время поездки по европейскому автобану у микроавтобуса, в котором находились музыканты группы "Антитела", отпало одно из колес. Пока неизвестно, кто виноват в инциденте.

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Украинская группа "Антитела" попала в ДТП во время концертного тура в Париже. Детали рассказали участники коллектива в Instagram.

Во время поездки по европейскому автобану у микроавтобуса, в котором находились "Антитела", отпало одно из колес. Оно зависло на тормозном диске.

Водитель смог вовремя среагировать и остановил микроавтобус. К счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел во время концертного тура в Париже Фото: instagram.com/antytila_official

Музыканты считают, что на их жизни попытались совершить покушение. Рассмотрев микроавтобус, они заметили, что на одном из колес выкручены гайки.

На колесе не было гаек Фото: instagram.com/antytila_official Водитель чудом смог избежать ДТП Фото: instagram.com/antytila_official

Кто именно выкрутил гайки с колеса — неизвестно. Артисты считают, что это могли быть россияне, которые заметили их транспорт во время концерта.

"Не знаем, кого "благодарить" — соседей м*скалей в гостинице, которые, возможно, пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушным "фанатам" нашей деятельности и творчества в Париже, но главное — что все нормально! Все переживем!" — сказали музыканты.

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