"Все молитвы наши тут": "Антитела" презентовали клип, посвященный защитникам Бахмута (видео)

Съемки видео на композицию "Фортеця Бахмут" продолжались непосредственно на передовой позиции ВСУ во время выполнения задач на Донбассе.

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Украинская группа "Антитела" представила новый клип на песню "Фортеця Бахмут". Видео на композицию музыканты сняли на передовой. Об этом сообщают на странице группы в соцсети.

В кадре — настоящие военные и реальная, не постановочная работа украинской артиллерии по вражеским целям в самой горячей точке мира сегодня — Бахмуте. Процесс съемки музыканты заранее согласовали с командованием ВСУ.

"Бахмут стал одним из символов этой войны. И песня, и клип посвящены всем Вооруженным силам Украины и всему украинскому народу, который сопротивляется российским оккупантам. Съемки были согласованы, скоординированы и поддержаны командованием Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Идея клипа заключается в том, что снаряды с написанными на них цитатами из песни, отправляются подразделением в направлении врага и уничтожают его, в буквальном смысле, словами из песни", — рассказывают музыканты.

Работа над клипом продолжалась в течение трех дней при минусовой температуре, на настоящих позициях во время выполнения боевых задач под Бахмутом. В клипе использовано видео реальных попаданий ВСУ по позициям оккупантов из мощной пушки М777 — одной из самых высокоточных артиллерийских установок в мире. Участие в съемке приняли бойцы подразделения 59 гаубического артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады.

"Главные герои клипа вовсе не актеры. А настоящие воины 45-й отдельной артиллерийской бригады. Какого-то особого кастинга не было. До последнего момента, пока съемочная группа не прибыла на позиции, никто не знал, кто именно будет на них. Это реальное подразделение, который выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве. Без украшений, без грима, все так, как оно есть, — мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", — рассказывает вокалист группы Тарас Тополя.

Стоимость клипа музыканты считают неоценимой.

Ранее Фокус сообщал, что лидер украинской группы "Антитела", находившийся на передовой в качестве военного медика, рассказал об обороне села в Харьковской области.

Британский певец Эд Ширан и украинская группа "Антитела" представили клип на общую песню "2 step". Клип сняли без полноценного участия группы "Антитела", поскольку музыканты находятся в терробороне.