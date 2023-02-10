"Всі молитви наші тут": "Антитіла" презентували кліп, присвячений захисникам Бахмута (відео)

Зйомки відео до композиції "Фортеця Бахмут" тривали безпосередньо на передовій на позиціях ЗСУ під час виконання завдань на Донбасі.

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Українська група "Антитіла" презентувала новий кліп на пісню "Фортеця Бахмут". Відео до композиції музиканти зняли на передовій. Про це повідомляють на сторінці групи в соцмережі.

У кадрі — справжні військові й реальна, не постановочна робота української артилерії по ворожих цілях у найгарячішій точці світу сьогодні — місті Бахмут. Процес знімання музиканти заздалегідь погодили з командуванням ЗСУ.

"Бахмут став одним із символів цієї війни. І пісня, і кліп присвячені всім Збройним силам України і всьому українському народу, який чинить шалений опір російським окупантам. Зйомки були погоджені, скоординовані і підтримані командуванням Сухопутних військ Збройних Сил України. Ідея кліпу полягає в тому, що снаряди із написаними на них цитатами з пісні, відправляються підрозділом у напрямку ворога і знищують його, в буквальному сенсі, словами з пісні", — розповідають музиканти.

Робота над кліпом тривала впродовж трьох днів при мінусовій температурі, на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом. У кліпі використано відео реальних влучань ЗСУ по позиціях окупантів з потужної гармати М777 — однієї з найбільш високоточних артилерійських установок у світі. Участь у зніманні взяли бійці підрозділу 59 гаубичного артдивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади.

"Головні герої кліпу зовсім не актори. А справжні воїни 45-ї окремої артилерійської бригади. Якогось особливого кастингу не було. До останнього моменту, допоки знімальна група не прибула на позиції, ніхто не знав, хто саме буде на них. Це — реальний підрозділ, який виконував бойове завдання, знаходячись на бойовому чергуванні. Без прикрас, без гриму, все так, як воно є насправді, — мазут, порох, мороз, обвітрені обличчя і лють", — розповідає вокаліст гурту Тарас Тополя.

Вартість кліпу музиканти вважають неоціненною.

Раніше Фокус повідомляв, що лідер українського гурту "Антитіла", який перебував на передовій як військовий медик, розповів про оборону села в Харківській області.

Британський співак Ед Ширан та український гурт "Антитіла" презентували кліп на спільну пісню "2 step". Кліп зняли без повноцінної участі гурту "Антітіла", оскільки музиканти перебувають у теробороні.