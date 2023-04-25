Гурт "Антитіла" потрапив у ДТП через викручені гайки в колесі: деталі інциденту (фото)
Під час поїздки європейським автобаном у мікроавтобуса, в якому знаходилися музиканти гурту "Антитіла", відпало одне з коліс. Поки що невідомо, хто винен в інциденті.
Український гурт "Антитіла" потрапив у ДТП під час концертного туру в Парижі. Деталі розповіли учасники колективу в Instagram.
Під час поїздки європейським автобаном у мікроавтобуса, в якому знаходилися "Антитіла", відпало одне з коліс. Воно зависло на гальмівному диску.
Водій зміг вчасно зреагувати та зупинив мікроавтобус. На щастя обійшлося без постраждалих.
Музиканти вважають, що на їхні життя спробували вчинити замах. Розглянувши мікроавтобус, вони помітили, що на одному з коліс викручені гайки.
Хто саме викрутив гайки з колеса — невідомо. Артисти вважають, що це могли бути росіяни, які помітили їхній транспорт під час концерту.
"Не знаємо, кому "дякувати" — сусідам м*скалям у готелі, які, можливо, прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим "фанатам" нашої діяльності та творчості в Парижі, але головне — що все нормально! Все переживемо!" — сказали музиканти.Важливо
Наразі "Антитіла" повертаються додому з Франції. Вони готуються до поїздки на Євробачення, яке пройде в Ліверпулі.
Раніше Фокус писав, що український гурт "Антитіла" представив новий кліп на пісню "Фортеця Бахмут".