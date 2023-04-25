Гурт "Антитіла" потрапив у ДТП через викручені гайки в колесі: деталі інциденту (фото)

Під час поїздки європейським автобаном у мікроавтобуса, в якому знаходилися музиканти гурту "Антитіла", відпало одне з коліс. Поки що невідомо, хто винен в інциденті.

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Український гурт "Антитіла" потрапив у ДТП під час концертного туру в Парижі. Деталі розповіли учасники колективу в Instagram.

Під час поїздки європейським автобаном у мікроавтобуса, в якому знаходилися "Антитіла", відпало одне з коліс. Воно зависло на гальмівному диску.

Водій зміг вчасно зреагувати та зупинив мікроавтобус. На щастя обійшлося без постраждалих.

Інцидент стався під час концертного туру у Парижі Фото: instagram.com/antytila_official

Музиканти вважають, що на їхні життя спробували вчинити замах. Розглянувши мікроавтобус, вони помітили, що на одному з коліс викручені гайки.

На колесі не було гайок Фото: instagram.com/antytila_official Водій дивом зміг уникнути ДТП Фото: instagram.com/antytila_official

Хто саме викрутив гайки з колеса — невідомо. Артисти вважають, що це могли бути росіяни, які помітили їхній транспорт під час концерту.

"Не знаємо, кому "дякувати" — сусідам м*скалям у готелі, які, можливо, прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим "фанатам" нашої діяльності та творчості в Парижі, але головне — що все нормально! Все переживемо!" — сказали музиканти.

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Наразі "Антитіла" повертаються додому з Франції. Вони готуються до поїздки на Євробачення, яке пройде в Ліверпулі.

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