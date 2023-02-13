"Антитіла" заспівали про Бахмут перед 20 мільйонами італійських глядачів: "Україна бореться"

Під час музичного фестивалю також зачитали листа Зеленського до народу Італії, в якому той ще раз запевнив усіх у перемозі України та подякував за підтримку у такі складні часи.

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Відомий український гурт "Антитіла" в ніч з 11 на 12 лютого виступив на фестивалі Sanremo в Італії, аудиторія якого складає приблизно 20 мільйонів глядачів щорічно. Про свої емоції соліст Тарас Тополя розповів в Instagram.

Кілька тижнів тому колектив "Антитіла" випустив свою нову композицію, яка є однією з найпотужніших за всю їхню кар'єру. Там йдеться про незламний дух міста Бахмут, який бійці ЗСУ обороняють вже більш ніж пів року.

У суботу відбувся фінал найбільшого італійського фестивалю Sanremo 2023, де було визначено представника країни на пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Як зіркових гостей там виступив український гурт "Антитіла", який і виконав пісню "Фортеця Бахмут".

"Антитіла" — спеціальний гість суперфіналу у "Sanremo 2023". "Фортеця Бахмут" наживо для 20-мільйонної аудиторії та найважливіший меседж сьогодні: Україна стоїть. Україна бореться. Україна переможе! Дякуємо організаторам Sanremo 2023. Дякуємо Силам Оборони України, послу України в Італії, Офісу президента України та всьому українському народу, від імені якого виконували пісню! Слава Україні!” — йдеться у повідомленні.

Цього року на фестивалі України була окрема увага, і було зачитано навіть листа, який написав президент Володимир Зеленський італійському народу. У ньому він подякував країні за підтримку, і розповів, як музика може об'єднувати людей у такий складний час.

"Україна обов'язково переможе у цій війні. Вона виграє цю війну разом із вільним світом", — написав український лідер.

10 лютого Фокус повідомляв, що "Антитіла" презентували кліп, присвячений захисникам Бахмута. У кадрі — справжні військові та реальна, не постановкова робота української артилерії з ворожих цілей у найгарячішій точці світу сьогодні — Бахмуті. Процес зйомки музиканти заздалегідь узгодили з командуванням ЗСУ.

9 лютого повідомляли, що учасник італійського фестивалю Sanremo зняв кліп про пару з України, яку розлучила війна. Артист дізнався про історію пари під час написання конкурсної пісні. У кліпі показані кадри із життя сім'ї після того, як Росія вторглася до їхньої країни.