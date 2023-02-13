"Антитела" спели про Бахмут перед 20 миллионами итальянских зрителей: "Украина сражается"

В ходе музыкального фестиваля также зачитали письмо Зеленского к народу Италии, в котором тот еще раз заверил всех в победе Украины и поблагодарил за поддержку в столь сложные времена.

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Известная украинская группа "Антитела" в ночь с 11 на 12 февраля выступила на фестивале Sanremo в Италии, аудитория которого составляет приблизительно 20 миллионов зрителей ежегодно. О своих эмоциях солист Тарас Тополя рассказал в Instagram.

Несколько недель назад коллектив "Антитела" выпустил свою новую композицию, которая является одной из самых мощных за всю их карьеру. Там речь идет о несокрушимом духе города Бахмут, который бойцы ВСУ обороняют уже более, чем полгода.

В субботу состоялся финал крупнейшего итальянского фестиваля Sanremo 2023, где был определен представитель страны на песенном конкурсе "Евровидение-2023". В качестве звездных гостей там выступила украинская группа "Антитела", которая и исполнила песню "Фортеця Бахмут".

"Антитела" – специальный гость суперфинала в "Sanremo 2023". "Фортеця Бахмут" вживую для 20-миллионной аудитории и важнейший месседж сегодня: Украина стоит. Украина сражается. Украина победит! Спасибо организаторам Sanremo 2023. Спасибо Силам Обороны Украины, послу Украины в Италии, Офису президента Украины и всему украинскому народу, от имени которого исполняли песню! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

В этом году на фестивале Украине было отдельное внимание, и было зачитано даже письмо, которое написал президент Владимир Зеленский итальянскому народу. В нем он поблагодарил страну за поддержку, и рассказал как музыка может объединять людей в такое сложное время.

"Украина обязательно победит в этой войне. Она выиграет эту войну вместе со свободным миром", — написал украинский лидер.

10 февраля Фокус сообщал, что "Антитела" презентовали клип, посвященный защитникам Бахмута. В кадре — настоящие военные и реальная, не постановочная работа украинской артиллерии по вражеским целям в самой горячей точке мира сегодня — Бахмуте. Процесс съемки музыканты заранее согласовали с командованием ВСУ.

9 февраля сообщали, что участник итальянского фестиваля Sanremo снял клип про пару из Украины, которую разлучила война. Артист узнал историю пары во время написания конкурсной песни. В клипе показаны кадры из жизни семьи после того, как Россия вторглась в их страну.