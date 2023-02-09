Кандидат от Италии на Евровидении снял клип про пару из Украины: их разлучила война (видео)

Артист узнал историю пары во время написания конкурсной песни. В клипе показаны кадры из жизни семьи после того, как Россия вторглась в их страну.

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Известный итальянский певец и автор песен Альберто Котта Рамузино, который более известен под псевдонимом Тананай выпустил клип про пару из Украины, которую разлучила война.

Сейчас в Италии проходит 72-й фестиваль музыки Sanremo, где артисты имеют возможность презентовать себя, а победитель получит право представить страну на песенном конкурсе Евровидение. Это одно из самых популярных шоу в Италии, и каждый год количество зрителей превышает половину населения страны.

В этом году одним из участников стал молодой артист Тананай с композицией "Танго". Посвятил он ее паре из Украины, которой пришлось столкнуться с испытанием в виде войны и вынужденного расстояния.

"Это песня, которая глубоко волнует меня каждый раз, когда я ее слушаю, а также опирается на мою потребность остановиться на ощущениях, которые я чувствую как при пении, так и в повседневной жизни, после этого года так быстро и неистово", — рассказывает артист.

Максим Растеряев сейчас защищает родину, а его супруга Ольга была вынуждена покинуть Украину в поисках безопасного места для нее и дочери Лизы. Опубликованные в клипе кадры были сняты самими героями до начала полномасштабной войны, а также после ее начала. Также там можно увидеть последствия ударов, которые наносит российская армия.

"Я занимался написанием "Танго" когда историю Ольги и Максима рассказали мне друзья, и я сразу же был поражен сильными и противоречивыми эмоциями. Целью моей музыки всегда было достучаться до как можно большего количества людей. Прошел год с начала этого конфликта, и, возможно, мы забыли, что это не только вопрос стратегии и политики, но и повседневной жизни, которая разваливается и приспосабливается, чтобы не исчезли следы человечности, любви", — продолжил артист.

В общем зачете на конкурсе композиция сейчас занимает 4 место и возможно уже в мае мир снова сможет услышать эту историю со сцены Ливерпуля. Финал Sanremo состоится 11 февраля.

Напомним, что Чехия отправит на Евровидение-2023 россиянку. Музыкальный коллектив VESNA является многонациональным. В его состав входят чешки Патриция, Бара и Маркета, словачка Тереза, болгарка Танита и россиянка Олеся. Композиция называется My sister's crown, которая вызвала у украинцев неоднозначную реакцию.

7 октября стало известно, что "Евровидение-2023" проведут в британском Ливерпуле. Организаторами выступят как Украина, так и Великобритания. Гранд-финал песенного конкурса состоится на арене Liverpool у реки Мерси 13 мая. Полуфиналы проведут 9 и 11 мая.