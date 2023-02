С песней о "сестринстве": Чехия отправит на Евровидение-2023 россиянку (видео)

На Евровидении в Ливерпуле Чехию представит группа VESNA, состоящая из девушек чешского, словенского, болгарского и российского происхождения.

На музыкальном конкурсе Евровидение, который в 2023 году пройдет в британском городе Ливерпуль, Чехию представит группа VESNA, в состав которой входит уроженка Российской Федерации Олеся Очеповская. Об этом стало известно из официальной страницы чешского Нацотбора на Евровидение

Музыкальный коллектив VESNA является многонациональным. В его состав входят чешки Патриция, Бара и Маркета, словачка Тереза, болгарка Танита и россиянка Олеся. К написанию конкурсной песни также причастна украинка Екатерина.

Музыканты исполнят песню My sister's crown ("Корона моей сестры"), в которой есть строки на английском, чешском, болгарском и украинском языках. У некоторых пользователей сети возникли вопросы касательно выбора композиции и состава коллектива.

На Евровидении-2023 выступит россиянка

Участие в Евровидении клавишницы Олеси Очеповской вызвало неоднозначную реакцию фанатов конкурса. По данным СМИ, уроженка России уже 10 лет живет в Чехии и имеет чешский паспорт. Со стороны девушки не поступало развернутых комментариев касательно событий в Украине, однако в ее соцсетях можно заметить антивоенные посты.

Кроме того, некоторых пользователей сети смутил снимок брата Очеповской, на котором он позирует в военной форме ВС РФ. Сам мужчина отрицает свою причастность к российской армии, отмечая, что давно живет в Чехии, а камуфляжную куртку нашел на даче. Судя по публикациям в Instagram, брат артистки поддерживает Украину.

О чем песня My sister's crown

Участницы группы VESNA отмечают, что их целью было отдать дань уважения своей близкой сестре, Украине. Именно поэтому припев песни My sister's crown звучит на украинском языке:

"Сестро красива

Ой, ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя".

"Поскольку Украина сейчас переживает очень сложное время, мы хотели бы выразить свою явную поддержку Украине в эти трудные времена", — отметили девушки.

Напомним, что в 2023 году на Евровидении в Ливерпуле Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart of Stea"l ("Сердце из стали"). Об этом стало известно по итогам голосования.

Фокус также писал о том, что победители прошлогоднего Евровидения Kalush Orchestra выразили разочарование тем, что в 2023 году конкурс не состоится на территории Украины. Солист группы Олег Псюк отметил, что ВСУ делают все возможное, чтобы проведение шоу в нашей стране было максимально безопасным для гостей.

Еще мы писали о том, Kalush Orchestra презентовали обещанную коллаборацию с финской рок-группой The Rasmus. Музыканты записали клип на композицию In the Shadows of Ukraine, который уже через несколько часов собрал более 100 тысяч просмотров на YouTube.