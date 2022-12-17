Нацотбор на Евровидение-2023: кто представит Украину на песенном конкурсе в Ливерпуле

Related video

На "Евровидении — 2023" в Ливерпуле Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart of Stea"l ("Сердце из стали"). Об этом стало известно по итогам голосования.

Известно, что группа TVORCHI получила 9 баллов из 10 возможных от жюри, а зрители отдали коллективу 10 баллов из 10 возможных.

Кто еще принимал участие в Нацотборе на "Евровидение — 2023"

На сцене, кроме группы TVORCHI, выступили:

Moisei с песней "I'm Not Alone";

OY Sound System с песней "Ой, тужу";

DEMCHUK с песней "Alive";

Jerry Heil с песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR";

FIINKA с песней "Довбуш";

KRUTЬ с песней "Колискова";

Tember Blanche с песней "Я вдома";

Angelina с песней "Stronger";

2TONE с песней "Квітка".

"Евровидение — 2023": что будет

В следующем году международный музыкальный конкурс состоится в Ливерпуле. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал — 13 числа.

На "Евровидение — 2023" приедут участники из 37 стран мира. Заниматься организационными процессами, кроме Великобритании, которая и принимает песенный конкурс, будет также и Украина.

Дело в том, что именно наша страна должна была принимать "Евровидение" в 2023 году, так как победителем конкурса годом ранее стала украинская группа Kalush Orchestra. Но вторжение России перечеркнуло все планы и конкурс был отдан Великобритании.

Напомним, что финал Нацотбора на "Евровидение — 2023" состоялся под землей на глубине 90 метров. По словам ведущего Тимур Мирошниченко, вся техника на площадке работала с помощью генераторов.