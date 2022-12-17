Нацотбор на Евровидение-2023: кто представит Украину на песенном конкурсе в Ливерпуле
На "Евровидении — 2023" в Ливерпуле Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart of Stea"l ("Сердце из стали"). Об этом стало известно по итогам голосования.
Известно, что группа TVORCHI получила 9 баллов из 10 возможных от жюри, а зрители отдали коллективу 10 баллов из 10 возможных.
Кто еще принимал участие в Нацотборе на "Евровидение — 2023"
На сцене, кроме группы TVORCHI, выступили:
- Moisei с песней "I'm Not Alone";
- OY Sound System с песней "Ой, тужу";
- DEMCHUK с песней "Alive";
- Jerry Heil с песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR";
- FIINKA с песней "Довбуш";
- KRUTЬ с песней "Колискова";
- Tember Blanche с песней "Я вдома";
- Angelina с песней "Stronger";
- 2TONE с песней "Квітка".
"Евровидение — 2023": что будет
В следующем году международный музыкальный конкурс состоится в Ливерпуле. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал — 13 числа.
На "Евровидение — 2023" приедут участники из 37 стран мира. Заниматься организационными процессами, кроме Великобритании, которая и принимает песенный конкурс, будет также и Украина.
Дело в том, что именно наша страна должна была принимать "Евровидение" в 2023 году, так как победителем конкурса годом ранее стала украинская группа Kalush Orchestra. Но вторжение России перечеркнуло все планы и конкурс был отдан Великобритании.
Напомним, что финал Нацотбора на "Евровидение — 2023" состоялся под землей на глубине 90 метров. По словам ведущего Тимур Мирошниченко, вся техника на площадке работала с помощью генераторов.