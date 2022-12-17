Нацвідбір на "Євробачення-2023": хто представить Україну на пісенному конкурсі в Ліверпулі
На "Євробаченні-2023" у Ліверпулі Україну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of SteaI" ("Серце зі сталі"). Про це стало відомо за підсумками голосування.
Відомо, що гурт TVORCHI отримав 9 балів із 10 можливих від журі, а глядачі віддали колективу 10 балів із 10 можливих.
Хто ще брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023"
На сцені, крім гурту TVORCHI, виступили:
- Moisei з піснею "I'm Not Alone";
- OY Sound System з піснею "Ой, тужу";
- DEMCHUK з піснею "Alive";
- Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR";
- FIINKA з піснею "Довбуш";
- KRUTЬ з піснею "Колискова";
- Tember Blanche з піснею "Я дома";
- Angelina з піснею "Stronger";
- 2TONE з піснею "Квітка".
"Євробачення — 2023": що буде
Наступного року міжнародний музичний конкурс відбудеться у Ліверпулі. Півфінали пройдуть 9 та 11 травня, а фінал — 13 числа.
На "Євробачення-2023" приїдуть учасники з 37 країн світу. Займатиметься організаційними процесами, окрім Великобританії, яка і приймає пісенний конкурс, також і Україна.
Річ у тому, що саме наша країна мала приймати "Євробачення" у 2023 році, оскільки переможцем конкурсу роком раніше став український гурт Kalush Orchestra. Але вторгнення Росії перекреслило всі плани і конкурс віддали Великобританії.
Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбувся під землею на глибині 90 метрів. За словами ведучого Тімура Мірошниченка, вся техніка на майданчику працювала за допомогою генераторів.