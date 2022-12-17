Нацвідбір на "Євробачення-2023": хто представить Україну на пісенному конкурсі в Ліверпулі

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На "Євробаченні-2023" у Ліверпулі Україну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of SteaI" ("Серце зі сталі"). Про це стало відомо за підсумками голосування.

Відомо, що гурт TVORCHI отримав 9 балів із 10 можливих від журі, а глядачі віддали колективу 10 балів із 10 можливих.

Хто ще брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023"

На сцені, крім гурту TVORCHI, виступили:

Moisei з піснею "I'm Not Alone";

OY Sound System з піснею "Ой, тужу";

DEMCHUK з піснею "Alive";

Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR";

FIINKA з піснею "Довбуш";

KRUTЬ з піснею "Колискова";

Tember Blanche з піснею "Я дома";

Angelina з піснею "Stronger";

2TONE з піснею "Квітка".

"Євробачення — 2023": що буде

Наступного року міжнародний музичний конкурс відбудеться у Ліверпулі. Півфінали пройдуть 9 та 11 травня, а фінал — 13 числа.

На "Євробачення-2023" приїдуть учасники з 37 країн світу. Займатиметься організаційними процесами, окрім Великобританії, яка і приймає пісенний конкурс, також і Україна.

Річ у тому, що саме наша країна мала приймати "Євробачення" у 2023 році, оскільки переможцем конкурсу роком раніше став український гурт Kalush Orchestra. Але вторгнення Росії перекреслило всі плани і конкурс віддали Великобританії.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбувся під землею на глибині 90 метрів. За словами ведучого Тімура Мірошниченка, вся техніка на майданчику працювала за допомогою генераторів.