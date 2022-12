На глибині 90 метрів, з генераторами та "Дією": в Україні розпочався Нацвідбір на "Євробачення-2023"

За те, щоб представляти Україну на "Євробаченні" у 2023 році, борються 10 учасників. Проголосувати за будь-якого з них усі українці можуть за допомогою смартфона та додатку "Дія".

В Україні в суботу, 17 грудня, стартував фінал національного відбору на "Євробачення-2023". Виконавець або колектив, що переміг, представить Україну на головному пісенному конкурсі у 2023 році, який пройде у Великій Британії, повідомляє Фокус.

Під час відкриття конкурсу ведучий Тімур Мірошниченко заявив, що Національний відбір проводять на глибині 90 метрів під землею. На кадрах трансляції видно, що зйомка відбувається на одній зі станцій метро. За словами ведучого, вся техніка на майданчику працює за допомогою генераторів.

Хто бере участь у Нацвідборі на "Євробачення"

Список із десяти конкурсантів, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі, наступного року оголосили 17 листопада. Серед них:

2TONE — з піснею "Квітка";

Angelina — з піснею "Stronger";

DEMCHUK — з піснею "Alive";

FIINKA — з піснею Довбуш;

Jerry Heil — з піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR";

KRUT — з піснею "Колискова";

Moisei — з піснею "I'm Not Alone";

OY Sound System — з піснею "Ой, тужу";

Tember Blanche — з піснею "Я вдома";

TVORCHI — з піснею "Heart Of Steel".

Як проголосувати

Після того як перед журі виступатимуть усі 10 учасників відбору, розпочнеться голосування, участь у якому можуть взяти усі українці. Для цього потрібен смартфон та програма "Дія". Для того, щоб проголосувати, потрібно:

авторизуватись або зареєструватися у додатку "Дія";

клікнути на "Послуги" та обрати "Опитування";

проголосувати за кожного з 10 кандидатів.

"Євробачення — 2023": що про нього відомо

Наступного року міжнародний музичний конкурс відбудеться у Ліверпулі. Вже відомо, що півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал 13 травня.

У "Євробаченні — 2023" візьмуть участь учасники з 37 країн світу. До організаційних процесів, крім країни, що приймає, буде залучена і наша країна. Саме Україна мала приймати "Євробачення" у 2023 році, але через повномасштабну війну з РФ це стало неможливим.

Нагадаємо, що конкурс "Євробачення-2022" виграв український гурт Kalush Orchestra. Лідер колективу Олег Псюк був засмучений рішенням про проведення "Євробачення 2023" у Великій Британії.

Раніше Фокус писав про те, що фінські рокери The Rasmus і український реп-гурт Kalush Orchestra, який переміг на "Євробаченні-2022", випустив спільну композицію на основі суперхіта фінів 2003 року — "In The Shadows of Ukraine".