"Калуш" та Rasmus взяли у кліпі ідею у легендарних Beatles: результат вражає

Kalush Orchestra та The Rasmus перезавантажили суперхіт фінів 2003 року, зробивши стильне відео на композицію In The Shadows of Ukraine про російсько-українську війну.

Related video

Всесвітньо відомі фінські рокери The Rasmus та український реп-гурт Kalush Orchestra, який переміг на "Євробаченні-2022", випустив тиждень тому спільну композицію на основі суперхіта фінів 2003 року — "In The Shadows of Ukraine". До цього такий трек 2Step випустили спільно наш рок-гурт "Антитіла" та відомий британський співак Ед Ширан, а також виходила композиція Hey Hey Rise Up, записана Pink Floyd та лідером "Бумбокс" Андрієм Хливнюком — на основі народної пісні "Ой у лузі червона калина".

Ідея попрацювати разом Kalush Orchestra та The Rasmus виникла у них ще під час участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Українці познайомились із фінами на препаті конкурсу. Фінські рокери тоді емоційно висловили підтримку нашим музикантам, показавши повну солідарність з Україною проти повномасштабного вторгнення в країну ЗС РФ.

Українці та фіни дали спільний вуличний концерт у Турині, де проходило "Євробачення", і, як згадують музиканти обох колективів, виникла магія.

28-річний Олег Псюк тоді зауважив: "Усі українці мого віку і трохи старші добре пам'ятають трек The Rasmus "In the Shadows". Мені було 17, коли я вперше почув його і ввімкнув на повторі. Ніколи б не подумав, що я не тільки зустрінуся з The Rasmus особисто, але й попрацюю над новою версією цієї культової пісні". Kalush Orchestra звернулися до фінських рок-зірок з ідеєю мешап-версії ("мешап", від англ. mash-up — "змішувати композиції") з таких треків: Stefania, The Shadows, Jezebel.

"Гра на флейті у поєднанні з бітбоксом викликали у мене мурашки по шкірі. Ми всі надихнулися створити щось нове для запису", — прокоментував спільну роботу гітарист The Rasmus Ееро Гейнонен.

[ + – ] Kalush Orchestra та The Rasmus

І ось музиканти представили колаборацію на культовий трек під новою назвою "In The Shadows Of Ukraine". "Поєднавши легендарну рок-пісню з неповторним звучанням українського фолку, ми створили "In The Shadows of Ukraine". Оригінальна фраза з пісні: "Кажуть, що я маю навчитися вбивати, перш ніж зможу почуватися в безпеці, але я краще уб'ю себе, ніж стану їхнім рабом" — показують почуття українців під час війни в їхній країні", — прокоментували цю роботу фіни під кліпом.

Після знаменитого приспіву англійською — у фіналі пісня вдало завершувалася реп-речитативом соліста Kalush Orchestra Олега Псюка:

"Болить серденько в нашої неньки

Не плач рідненька, наш час вже близенько!

Встану раненько, обійму стареньку

Сонце зійде, зникнуть всі вороженьки!"

Особливо хочеться відзначити флейту

Режисером кліпу виступив український кліпмейкер Леонід Колосовський. Він відомий створенням багатьох знакових кліпів, зокрема для Потапа та Насті він зняв "Бумдіггібай", а для дуету "Время и Стекло" — "Ім'я 505". Кліп на останню пісню є одним із найрекордніших українських музичних відео: він першим подолав серед продукції вітчизняних зірок позначку на YouTube у 200 млн переглядів. На сьогодні його подивилося 261 млн осіб.

Важливо

Пісенний фронт. Топ-15 військових хітів, що наближають Перемогу

Колосовський зробив концептуальний чорно-білий кліп. Дві музичні гурти грають у сучасному бетонному приміщенні. Після панорам України виникають різні національні образи, але центральний — дівчина у народному одязі — у вінку та вишиванці, яка втілює Україну.

Потім ми бачимо її в промені світла, а з темряви до неї тягнуться десятки чорних рук загарбників-орків — на обличчях в них маски маніяків. У кліпі цікаво чергуються смуги темряви та світла. В одному зі снопів променів виникає солдат ЗСУ, потім козак із шаблею та воїн УПА. Дівчина в довгій вишиванці з жахом відповзає в смужці світла все далі від чорних ворожих рук. Але тут козак передає їй із рук до рук шаблю. На стіні ми бачимо тіні-силуети: дівчина перестає відступати, кидається вперед, махаючи шаблею — голова орка летить геть. Режисер розвиток російсько-української війни вирішив уявити у вигляді ряду метафоричних персонажів.

У фіналі кліпу дівчина-Україна піднімає грізно над собою шаблю, а довкола неї, як на обкладинці культового альбому Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Бітлз, зібралися безліч персонажів: козак, воїн УПА, жінка похилого віку з іконою, діти у вишиванках і самі українські та фінські музиканти.

[ + – ] Фото зі зйомок кліпу In The Shadows of Ukraine

Загалом робота зроблена не без масштабу. Після цієї композиції, яка вдало поєднала в собі український фолк, хіп-хоп і рок, українські репери та фінські рокери планують записати ще низку треків.