День захисників і захисниць України. Топ 15 вогняних пісень про ЗСУ, які надихають на Перемогу

У День захисників і захисниць України ми даємо хіт-парад найударніших національних композицій, які оспівують наших бійців.

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День захисників і захисниць України — це свято, яке особливо важливе під час повномасштабної фази російсько-української війни. Фокус підібрав 15 популярних пісень, які оспівують ратну працю наших бійців, котрі зробили диво — переламали хід війни та забирають у ворога місто за містом і селом за селом.

Чому саме сьогодні святкується цей день? 14 жовтня за християнським календарем — Покрова Пресвятої Богородиці, козаки особливо шанували це свято, вірячи, що Пресвята Богородиця оберігає їх у бою. Тому в Україні два ці свята відзначають тепер в один день.

Щодо треків, то ми намагалися підібрати популярні композиції у різних жанрах: поп, рок, реп, електронна музика. Головне — їхній ударний настрій!

Пономарьов, Хома, Тополя, Кошовий, Ткач, Чорний — "Україна переможе!"

Ця річ, яка набрала в YouTube рекордні 22 млн переглядів, була випущена наприкінці квітня. Саме тоді вперше звернули увагу, що під час атаки на російські танки у них відлітають вежі. З'ясувалося, що це відбувається через неправильну конструкцію: після ураження танка всередині вибухав боєкомплект. Після відступу російських окупантів від Києва ми всі пам'ятаємо шосе, усіяні танковими вежами. Ці факти знайшли свій відбиток у рядках хіта, приспів якого в Україні знає кожен.

Їхав танк — окупант

На долю неминучу.

Башту відірвало йому

Стугною, за Бучу.

Полетів окупант,

Мігом — 35-м

Для Київського "Привида"

він здається став 20-м.

Горить, палає техніка ворожа рідна Україна переможе.

[ + – ] Пономарьов, Хома, Тополя, Кошовий, Ткач, Чорний — "Україна переможе!"

СКАЙ — "Не відступати і не здаватися"

Популярний рок-гурт СКАЙ, можна сказати, ветерани сцени, їм 20 років, написав новий гімн для ЗСУ: агресивний, наполегливий, який показує, що нам відступати у цій Великій Вітчизняній війні — нікуди.

Кажуть що від себе не втечеш,

Що посієш врешті те й пожнеш,

Більш нема ні страху ні жалю

Я свідомо йду на цю війну.

Не відступати і не здаватись

Нам більше нічого боятись.

[ + – ] СКАЙ — "Не відступати і не здаватися"

Skofka — "Чути гімн"

Гімн репера Skofka — найпопулярніша пісня зараз в FM-діапазоні: вона звучить на кожній другій радіостанції, а в YouTube набрала 16 млн переглядів. Трек присвячений загиблому на війні другу дитинства музиканта — Валентину Коноводову. Заворожливо звучить приспів у цій композиції:

В небі чистому чути грім

В небі свист, але чути гімн

В небі чистому мутний дим

Горить ліс, але чути гімн".

А в куплетах рэпер поет о том, что Победа неизбежна.

"Ну, а поки будем бить вас за Азов і Бучу

За Дніпро і кручі

За Ірпінь, який ти мучив

За лани квітучі…

[ + – ] Skofka — "Чути гімн"

Yurcash — "Він в ЗСУ. Вона в ТРО"

Yurcash — новий арт-псевдонім співака Юрка Юрченка (справжнє ім'я артиста Юрій Нечистяк). Талановитий автор-виконавець написав гарну ліричну баладу, яка оспівує пару закоханих. Сам Юрій зараз воює у складі батальйону "Карпатська Січ".

Він в ЗСУ. Вона в ТРО,

Місяць тому цілувались в метро,

Перетинали площі, Дніпро,

Києва тихе спокійне нутро.

Вона надягає піксель і берці,

Розгрузка ховає малесенькі плечі,

На ній важка зброя, тактичні речі,

Чекає на тишу і на вечір!

[ + – ] Yurcash — "Він в ЗСУ. Вона в ТРО"

"100Лица" — "ЗСУ"

Хіп-хоп-група "100Лица" непогано качає своїм треком, що чудово відбиває дух боротьби нашого народу проти російських окупантів.

Тут пацани і дівчата — наші герої.

Це вам не Марвел,

Тут кіборги справжні.

Вся Україна за ними буде стояти

Тероборона і партизани, навіть цигани крадуть танки,

ракети просто руками

Тут брат за брата

наш дух не зламати.

За синьо-жовтий стяг будемо стояти.

Припев – запоминающаяся речевка:

Це ЗСУ

Затопчемо орків в нашу траву.

[ + – ] "100Лица" — "ЗСУ"

Probass ∆ Hardi — "Козаки йдуть" (feat. Anna Bulat)

Потужне поєднання електронного звуку з етнікою: басові синтезаторні регістри чудово тут відтіняють дзвінкий і високий голос співачки Anna Bulat.

Козаки йдуть,

Ой стій, козаче.

Та й твоя дівчина й чекає

Та й чекає та й додому його.

Вдалий відеоряд з атакувальними українськими танками та літаками показує, що в треку маються на увазі сучасні "козаки" — ті, хто бореться у лавах ЗСУ.

[ + – ] Probass ∆ Hardi — "Козаки йдуть" (feat. Anna Bulat)

"Шабля" — "Браття українці" /"Гімн Оборони України"

Пісня "Браття Українці" була написана ще в 2014 році лідером гурту "Шабля" Вовою Гейзером (Володимир Ейгензеер), ставши гімном оборони України. Але сьогодні вона звучить ще актуальніше.

Любі мої діти, мила мамо й тату,

Я йду на війноньку нашу землю захищати.

Не плачте за мною, якщо в полі згину,

Все віддам за любу неньку нашу Україну!

[ + – ] "Шабля" — Брати українці /Гімн Оборони України

Karta Svitu — "Пес Патрон"

Karta Svitu — новий український рок-гурт, створений музикантом Іваном Маруничем у 2020 році в Києві. Хлопці оспівали легендарного пса Патрона — це службовий собака породи джек-рассел-тер'єр, який допомагає саперам у розмінуванні. Патрон став талісманом загону саперів, який займався розмінуванням у Чернігівській області. Пес зображений в Україні на муралах і поштових марках. Ось він і пісні дочекався, де звучить:

Пес Патрон, пес Патрон

Таких нам треба батальйон.

Пес Патрон, пес Патрон

Рішучіший, ніж Макрон.

[ + – ] Karta Svitu — "Пес Патрон"

Chico & Qatoshi — "Допоможе ЗСУ"

Chico (Роман Коваленко) та Qatoshi (Микола Сопронюк) написали композицію з певною метою, як вони сказали в ТБ-інтерв'ю: "Люди, які перебувають на фронті, справді переживають надважкі моменти, тому ми хотіли зробити так, щоб настрій у всіх був бойовий". Пісня стала хітом — 5,5 млн переглядів на YouTube.

Джавелін на максимум

Оркам буде так собі.

Виїхав на тракторі

Повернувся з танками.

Де взяв — не питай

Я його не поверну,

Краще вивезу у поле

подарую ЗСУ.

[ + – ] Chico & Qatoshi — "Допоможе ЗСУ"

Пономарьов, Хома, Тополя, Горбунов — "На землі, в повітрі і на морі"

Пісню Олександра Пономарьова, окрім згаданих зірок, виконують оркестр і хор Заслуженого академічного ансамблю пісні та танцю ЗСУ під керівництвом диригента Дмитра Антонюка. У композиції, написаній у традиційній манері, докладно описується початок російсько-української війни:

Десь о п’ятій ранку в лютому

Розпочалася війна

В цьому лютому — незабутому

Вся країна натягнулась мов струна…

На землі, в повітрі і на морі

Україна знищить ворогів

Рідні землі, українські зорі

Були й будуть тут споконвіків.

[ + – ] Пономарьов, Хома, Тополя, Горбунов — "На землі, в повітрі і на морі"

Сергій Лазановський |RIDNYI feat DIRESH — "ЗCУ"

Просте бадьора пісенька, написана в традиційній естрадній манері на трьох акордах — але посил правильний:

Згинуть вороги нехай

Ми бороним рідний край.

Їм ніколи не забрати

Нашу волю.

[ + – ] Сергій Лазановський |RIDNYI feat DIRESH – "ЗCУ"

Delamer — "Азовсталь" ("Десь там під зорями")

Звичайно, наші музиканти не могли пройти повз подвиг Азовців.

Десь там під зорями

Де завжди горіло світло,

Там під кулями

Вони б'ються за нашу гідність

Там під градами,

Захищаючи своїх рідних.

[ + – ] Delamer – "Азовсталь" ("Десь там під зорями")

"Без Обмежень" — "Героям"

Популярний рок-гурт із Мукачева на чолі з лідером Сергієм Танчинцем став відомий завдяки проникливим ліричним баладам про кохання. Рокери написали свій військовий гімн — з яскравим гітарним аранжуванням, вставками духових і такими словами:

Встаньте, брати! Не майте страху!

Всі не поляжемо в цьому бою!

Ще рано до раю шукати дверей!

Тримайтеся зброї і вільних ідей!

[ + – ] "Без Обмежень" – "Героям"

Kozak System — "Подай Зброю"

Група Kozak System давно вже вільно почувається в патріотичній тематиці. І ця композиція — одна з найпопулярніших у їхньому репертуарі.

Як свічки у церкві — палаючі хати,

Розтрощені долі волають про плату.

Ми тих, хто наш світ прирікає до страти

Йдемо штурмувати.

Подай зброю мені, брате,

Зачекай люба, зачекай мати

Хлопці-Едельвейси йдуть

З ворога плату брати.

[ + – ] Kozak System — "Подай Зброю"

Yarmak (ft. Alisa) — "Дике поле"

З початком війни репер Олександр Ярмак вступив до ЗСУ. Але артист встигає писати нові хіти. Можна сказати, що війна дала потужний поштовх для творчості артиста. Зокрема, ця хіп-хоп-композиція з елементами етно набрала 7,3 млн переглядів на YouTube. Пісня присвячена захисникам Маріуполя.

На всіх чужинців тут чекає згуба,

з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба.

На віки всім легенда показова,

іще покаже свою міць полк Азова.

[ + – ] Yarmak — Дике поле (ft. Alisa)

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