День защитников и защитниц Украины. Топ-15 огненных песен о ВСУ, вдохновляющих на Победу

В День защитников и защитниц Украины мы даем хит-парад самых ударных национальных композиций, воспевающих наших бойцов

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День защитников и защитниц Украины — это праздник, который особенно важен во время полномасштабной фазы российско-украинской войны. Фокус подобрал 15 популярных песен, воспевающих ратный труд наших бойцов, которые сделали чудо – переломили ход войны и отбирают у врага город за городом и селом за селом.

Почему именно сегодня отмечается этот день? 14 октября по христианскому календарю – Покрова Пресвятой Богородицы, казаки особенно почитали этот праздник, веря, что Пресвятая Богородица оберегает их в бою. Поэтому в Украине два этих праздника отмечают теперь в один день.

Что касается треков, то мы старались подобрать популярные композиции в разных жанрах: поп, рок, рэп, электронная музыка. Главное – их ударный настрой!

Пономарев, Хома, Тополя, Кошевой, Ткач, Черный — "Україна переможе!"

Эта вещь, набравшая в YouTube рекордных 22 млн просмотров, была выпущена в конце апреля. Как раз тогда впервые обратили внимание на то, что при атаке на российские танки у них отлетают башни. Оказалось, что это происходит из-за неправильной конструкции: при поражении танка внутри взрывался боекомплект. После отступления российских оккупантов от Киева – мы все помним шоссе, усеянные танковыми башнями. Эти факты нашли отражение в строчках хита, припев которого в Украине знает каждый.

Їхав танк — окупант

На долю неминучу.

Башту відірвало йому

Стугною, за Бучу.

Полетів окупант,

Мігом — 35-м

Для Київського "Привида"

він здається став 20-м.

Горить, палає техніка ворожа рідна Україна переможе.

[ + – ] Пономарев, Хома, Тополя, Кошевий, Ткач, Черный — "Україна переможе!"

СКАЙ — "Не відступати і не здаватись"

Популярная рок-группа СКАЙ, можно сказать, ветераны сцены, им 20 лет, написала новый гимн для ВСУ: агрессивный, напористый, показывающий, что нам отступать в этой Великой Отечественной войне – некуда.

Кажуть що від себе не втечеш,

Що посієш врешті те й пожнеш,

Більш нема ні страху ні жалю

Я свідомо йду на цю війну.

Не відступати і не здаватись

Нам більше нічого боятись.

[ + – ] СКАЙ — "Не відступати і не здаватись"

Skofka — "Чути гімн"

Гимн рэпера Skofka – самая популярная песня сейчас в FM-диапазоне: она звучит на каждой второй радиостанции, а в YouTube набрала 16 млн просмотров. Трек посвящен погибшему на войне другу детства музыканта – Валентину Коноводову. Завораживающе звучит припев в этой композиции:

В небі чистому чути грім

В небі свист, але чути гімн

В небі чистому мутний дим

Горить ліс, але чути гімн".

А в куплетах рэпер поет о том, что Победа неизбежна.

"Ну, а поки будем бить вас за Азов і Бучу

За Дніпро і кручі

За Ірпінь, який ти мучив

За лани квітучі…

[ + – ] Skofka — "Чути гімн"

Yurcash — "Він в ЗСУ. Вона в ТРО"

Yurcash – новый арт-псевдоним певца Юрка Юрченко (настоящее имя артиста Юрий Нечистяк). Талантливый автор-исполнитель написал красивую лирическую балладу, воспевающую пару влюбленных. Сам Юрий сейчас воюет в составе батальона "Карпатська Січ".

Він в ЗСУ. Вона в ТРО,

Місяць тому цілувались в метро,

Перетинали площі, Дніпро,

Києва тихе спокійне нутро.

Вона надягає піксель і берці,

Розгрузка ховає малесенькі плечі,

На ній важка зброя, тактичні речі,

Чекає на тишу і на вечір!

[ + – ] Yurcash — "Він в ЗСУ. Вона в ТРО"

"100Лица" — "ЗСУ"

Хип-хоп-группа "100Лица" неплохо качает своим треком, отлично отражающим дух борьбы нашего народа против российских оккупантов.

Тут пацани і дівчата — наші герої.

Це вам не Марвел,

Тут кіборги справжні.

Вся Україна за ними буде стояти

Тероборона і партизани, навіть цигани крадуть танки,

ракети просто руками

Тут брат за брата

наш дух не зламати.

За синьо-жовтий стяг будемо стояти.

Припев – запоминающаяся речевка:

Це ЗСУ

Затопчемо орків в нашу траву.

[ + – ] "100Лица" — "ЗСУ"

Probass ∆ Hardi — "Козаки йдуть" (feat. Anna Bulat)

Мощное сочетание электронного звука с этникой: басовые синтезаторные регистры отлично здесь оттеняют звонкий и высокий голос певицы Anna Bulat.

Козаки йдуть,

Ой стій, козаче.

Та й твоя дівчина й чекає

Та й чекає та й додому його.

Удачный видеоряд с атакующими украинскими танками и самолетами показывает, что в треке имеются в виду современные "казаки" — те, кто сражаются в рядах ВСУ.

[ + – ] Probass ∆ Hardi — "Козаки йдуть" (feat. Anna Bulat)

"Шабля" — "Браття українці" /"Гімн Оборони України"

Песня "Браття Українці" была написана еще в 2014 году лидером группы "Шабля" Вовой Гейзером (Владимир Эйгензеер), став гимном обороны Украины. Но сегодня она звучит еще более актуально.

Любі мої діти, мила мамо й тату,

Я йду на війноньку нашу землю захищати.

Не плачте за мною, якщо в полі згину,

Все віддам за любу неньку нашу Україну!

[ + – ] "Шабля" — Браття українці /Гімн Оборони України

Karta Svitu — "Пес Патрон"

Karta Svitu – новая украинская рок-группа, созданная музыкантом Иваном Маруничем в 2020 году в Киеве. Ребята воспели легендарного пса Патрона – это служебная собака породы джек-рассел-терьер, которая помогает саперам в разминировании. Патрон стал талисманом отряда саперов, который занимался разминированием в Черниговской области. Пес изображен в Украине на муралах и почтовых марках. Вот он и песни дождался, где звучит:

Пес Патрон, пес Патрон

Таких нам треба батальйон.

Пес Патрон, пес Патрон

Рішучіший, ніж Макрон.

[ + – ] Karta Svitu — "Пес Патрон"

Chico & Qatoshi — "Допоможе ЗСУ"

Chico (Роман Коваленко) и Qatoshi (Николай Сопронюк) написали композицию с определенной целью, как они сказали в ТВ-интервью: "Люди, которые находятся на фронте, действительно переживают сверхтяжелые моменты, поэтому мы хотели сделать так, чтобы настроение у всех было боевое". Песня стала хитом — 5,5 млн просмотров на YouTube.

Джавелін на максимум

Оркам буде так собі.

Виїхав на тракторі

Повернувся з танками.

Де взяв — не питай

Я його не поверну,

Краще вивезу у поле

подарую ЗСУ.

[ + – ] Chico & Qatoshi — "Допоможе ЗСУ"

Пономарев, Хома, Тополя, Горбунов — "На землі, в повітрі і на морі"

Песню Александра Пономарева, помимо упомянутых звезд, исполняют оркестр и хор Заслуженного академического ансамбля песни и пляски ВСУ под руководством дирижера Дмитрия Антонюка. В композиции, написанной в традиционной манере, подробно описывается начало российско-украинской войны:

Десь о п’ятій ранку в лютому

Розпочалася війна

В цьому лютому — незабутому

Вся країна натягнулась мов струна…

На землі, в повітрі і на морі

Україна знищить ворогів

Рідні землі, українські зорі

Були й будуть тут споконвіків.

[ + – ] Пономарев, Хома, Тополя, Горбунов — "На землі, в повітрі і на морі"

Сергей Лазановский |RIDNYI feat DIRESH – "ЗCУ"

Простенькая бодрая песенка, написанная в традиционной эстрадной манере на трех аккордах – но посыл верный:

Згинуть вороги нехай

Ми бороним рідний край.

Їм ніколи не забрати

Нашу волю.

[ + – ] Сергей Лазановский |RIDNYI feat DIRESH – "ЗCУ"

Delamer – "Азовсталь" ("Десь там під зорями")

Конечно, наши музыканты не могли пройти мимо подвига Азовцев.

Десь там під зорями

Де завжди горіло світло,

Там під кулями

Вони б'ються за нашу гідність

Там під градами,

Захищаючи своїх рідних.

[ + – ] Delamer – "Азовсталь" ("Десь там під зорями")

"Без Обмежень" – "Героям"

Популярная рок-группа из Мукачево во главе с лидером Сергеем Танчинцом, стала известна благодаря проникновенным лирическим балладам о любви. Рокеры написали свой военный гимн – с яркой гитарной аранжировкой, вставками духовых и такими словами:

Встаньте, брати! Не майте страху!

Всі не поляжемо в цьому бою!

Ще рано до раю шукати дверей!

Тримайтеся зброї і вільних ідей!

[ + – ] "Без Обмежень" – "Героям"

Kozak System — "Подай Зброю"

Группа Kozak System давно уже себя свободно чувствует в патриотической тематике. И эта композиция — одна из самых популярных в их репертуаре.

Як свічки у церкві — палаючі хати,

Розтрощені долі волають про плату.

Ми тих, хто наш світ прирікає до страти

Йдемо штурмувати.

Подай зброю мені, брате,

Зачекай люба, зачекай мати

Хлопці-Едельвейси йдуть

З ворога плату брати.

[ + – ] Kozak System — "Подай Зброю"

Yarmak (ft. Alisa) — "Дике поле"

С началом войны рэпер Александр Ярмак вступил в ВСУ. Но артист успевает писать и новые хиты. Можно сказать, война дала мощный толчок для творчества артиста. В частности, эта хип-хоп-композиция с элементами этно набрала 7,3 млн просмотров на YouTube. Песня посвящена защитникам Мариуполя.

На всіх чужинців тут чекає згуба,

з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба.

На віки всім легенда показова,

іще покаже свою міць полк Азова.

[ + – ] Yarmak — Дике поле(ft. Alisa)

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