Блокбастеры октября. Дуэйн Джонсон лютует, Николь Кидман пугается, а Броснан срывает переговоры

Главный блокбастер месяца – "Черный Адам" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном.

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Совсем немного блокбастеров в октябре в наших кинотеатрах – прокатчики достают из загашников старые шедевры, а также дефицит кинопродукции пытаются компенсировать жанровые картины отечественного производства. Фокус выбрал самые интересные картины, выходящие в широкий национальный прокат в ближайшее время.

"Паттерн" — драки, стрельба, стриптиз и реалити-шоу

Тема: пауки в банке

Премьера: 29 сентября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 9.2 / 10

В ролях: Тарас Бенюк, Анна Андрусишин, Владимир Ешкилев

Действие фильма происходит в студии, где проходит съемка реалити-шоу "Я ревную". Руководство канала, заказавшего шоу, не удовлетворено рейтингами и настаивает на увеличении градуса провокационности. Режиссер Антон требует от участников разыгрывать сцены ревности "на грани фола". Атмосфера накаляется, и в результате ситуация выходит из-под контроля.

"Просто твои сотрудники привели на шоу людей с улицы – и те принесли сюда свои привычки: насилие, наркотики, связь с порноиндустрией", — пеняет Антону в ролике продюсер проекта.

Драки, стрельба, стриптиз и зловещий тон повествования – все тут есть.

[ + – ] Трейлер фильма " Паттерн"

"Королева-воин" / The Woman King

США, Канада, 2022 драма, история, экшн

Тема: борьба за свободу

Премьера: 6 октября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 6.9 / 10

В ролях: Виола Дэвис,Тусо Мбеду, Джон Бойега, Лашана Линч

В ярком историческом экшне оскароносная Виола Дэвис ("Отряд самоубийц") в роли предводительницы воительниц Агоджи из африканского королевства Дагомея.

Фильм якобы основан на реальных исторических событиях – королевство Дагомея действительно существовало в 1620-1900 годах на территории современных Бенина и Того. Были такие — воительницы Агоджи, которых называли "амазонками Дагомеи". Они, кстати, послужили источником для вдохновения авторов комиксов Marvel о "Черной пантере". И фильм близок этой стилистике.

Есть противоречия с идеей фильма – борьбой за свободу – и его исторической подоплекой. Королевство Дагомея достигло процветания не вопреки, а благодаря работорговле с европейцами, причем воительницы Агоджи принимали активное участие в этом, захватывая в плен жителей других африканских племен. В картине же эта мрачная история представлена как борьба дагомейцев против их закабаления.

После премьеры 9 сентября фильма в Канаде на одном из местных фестов случился скандал: многие афроамериканцы героизацию дагомейцев назвали неприемлемой и фальшивой.

Но критики похвалили игру 57-летней Виолы Дэвис и ее спортивную форму. Роль короля Дагомеи Гезо исполнил Джон Бойега (Финн в "Звездных войнах). Гезо – исторический король Дагомеи, также грешивший работорговлей: продавал епропейцам пленных пачками. Но в картине акцент сделан на его противостоянии с государством Ойо и привлечении женской части населения страны к боевым действиям.

Вердикт прессы: экшн хорош, но идеология и исторические аналогии притянуты за уши.

[ + – ] Трейлер фильма "Королева-воин"

Другие / The Others

Испания, США, Франция, Италия, 2001

Тема: дом-портал между потусторонним миром и физическим

Премьера: 6 октября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8.3 / 10

В ролях: Николь Кидман, Фионнула Флэнаган, Кристофер Экклстон

Фильм испанского режиссера Алехандро Аменабара с Николь Кидман получил в свое время восемь премий "Гойя".

Остров Джерси, 1945 год. Заканчивается Вторая мировая но муж Грейс не возвращается. Она живет одна в отдаленном доме викторианской эпохи и воспитывает детей в суровых религиозных правилах. Дети страдают странной болезнью: не могут находиться на прямом дневном свете. Невесть откуда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать правила Грейс. Но размеренному течению жизни в доме вскоре приходит конец — некая потусторонняя сущность пытается нарушить порядок.

Однажды ночью Грейс слышит, как играет рояль, но когда входит в зал, инструмент смолкает. Она запирает рояль на ключ, выходит из комнаты. Однако хозяйка слышит как дверь резко закрывается, затем — поворот ключа в инструменте и… музыка возобновляется.

От таких происшествий не только у героини, но и у зрителей могут сдать нервы.

[ + – ] Трейлер фильма "Другие"

Решение уйти / Hyeeojil gyeolsim

Южная Корея, 2022, детектив, триллер, мелодрама

Тема: любовь нечаянно нагрянет

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8.7 / 10

Премьера: 13 октября

В ролях: Хэ-иль Пак, Тан Вэй, Джон-хен Ли

В Украине на экраны начинает просачиваться южнокорейское кино. До нас добрался триллер южнокорейского классика Чхан-ук Пака ("Олдбой"), который в этом году получил приз в Каннах за режиссуру.

У подножия гор находят изуродованное тело альпиниста. Разбитые часы, заброшенные вещи и другие детали указывают на несчастный случай или самоубийство. При таких обстоятельствах следователи должны допросить ближайших родственников. Жена погибшего имеет алиби, однако косвенные доказательства и удивительная реакция вдовы побуждает следователя начать следить за ней. На прямой вопрос: "Вы, наверное, в шоке?" — она отрицательно машет головой.

Однако следователь чем больше удивляется ее реакциям, тем сильнее… влюбляется.

"Максим Оса: золото Песиголовца"

Украина, 2022, детектив, история, комикс

Тема: не знаешь, где найдешь, где потеряешь

Премьера: 13 октября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua : 8.1 / 10

В ролях: Василий Кухарский, Сергей Деньга, Богдан Бенюк

Польский король отправляет на Сечь жалованье, чтобы предотвратить беспорядки среди казаков. Последний раз отряд с золотом видели в замке пана Йожефа Пшелуцкого. Навстречу казацкому отряду отправился хорунжий Максим Оса. Казаки должны были встретиться в кабаке Нахмана, а потом вместе пересечь опасный участок — Дикое Поле. Но в условленное место приехал только один воин из отряда – полуживой и без золота. Максиму Осе придется распутать это дело и лицом к лицу встретиться со зловещим Песиголовцем.

Это первый украинский фильм, снятый по комиксу, который так и называется "Максим Оса", его автор — художник Игорь Баранько.

[ + – ] Тизер №2 фильма "Максим Оса: золото Песиголовца"

"Черный Адам" / Black Adam

США, 2022, фантастика, фэнтези, боевик

Тема: дать волю гневу

Премьера: 20 октября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8.2 / 10

В ролях: Дуэйн Джонсон, Сара Шахи, Пирс Броснан

Прошло почти 5000 лет с тех пор, как древние боги сделали Черного Адама всемогущим. И сразу же заключили в тюрьму — в результате личной трагедии Адам потерял над собой контроль. Однако воин освободился из плена и показал современному миру свою уникальную форму правосудия – он мстит за гибель сына.

Актуально в трейлере для Украины звучат строчки переговоров с Адамом. От Земли в роли переговорщика выступает Пирс Броснан.

— Мы здесь, чтобы договориться о твоей мирной капитуляции, Адам.

— Я не миролюбивый. И я не сдаюсь.

А мы — миролюбивые, но тоже – не сдаемся. Переговоры с Ададом будут сорваны.

Персонаж Джонсона добавляет: "Я никогда не говорил, что я герой", но это заявление не мешает ему потом сбивать одной левой реактивные самолеты и трощить о скалы вертолеты. Масштабы в блокбастере впечатляют – воздушные бои на самолетах, в море – на кораблях, в космосе – на летающих тарелках. Забористое фэнтези!

С философией тоже все в порядке: "Ты можешь стать разрушителем этого мира, а можешь – спасителем". Трудно контролировать гнев, но адамова "сверхсила" – это "проклятье, порожденное гневом".

Идите в кино, чтобы узнать, что же успокоило гневливого Адама-Джонсона.

[ + – ] Трейлер фильма "Черный Адам"

"Горная лихорадка" / Summit Fever

Великобритания, 2022, драма

Тема: риск – благородное дело

Премьера: 27 октября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8.5 / 10

В ролях: Райан Филлипп, Ханна Нью, Фредди Торп

Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину – двое смельчаков не намерены отступать. Хотя они еще не слышали о надвигающемся снежном шторме: теперь и без того экстремальное путешествие превратится в борьбу за выживание.

Судя по трейлеру, нас ждет примерно то же самое, что в украинском фильме "Паттерн", а именно – реалити-шоу: одни ползут на гору и срываются, а другие смотрят на это все из безопасного места в бинокли.

[ + – ] Трейлер фильма "Горная лихорадка"

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