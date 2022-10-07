Блокбастеры октября. Дуэйн Джонсон лютует, Николь Кидман пугается, а Броснан срывает переговоры
Главный блокбастер месяца – "Черный Адам" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном.
Совсем немного блокбастеров в октябре в наших кинотеатрах – прокатчики достают из загашников старые шедевры, а также дефицит кинопродукции пытаются компенсировать жанровые картины отечественного производства. Фокус выбрал самые интересные картины, выходящие в широкий национальный прокат в ближайшее время.
"Паттерн" — драки, стрельба, стриптиз и реалити-шоу
Тема: пауки в банке
Премьера: 29 сентября
Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 9.2 / 10
В ролях: Тарас Бенюк, Анна Андрусишин, Владимир Ешкилев
Действие фильма происходит в студии, где проходит съемка реалити-шоу "Я ревную". Руководство канала, заказавшего шоу, не удовлетворено рейтингами и настаивает на увеличении градуса провокационности. Режиссер Антон требует от участников разыгрывать сцены ревности "на грани фола". Атмосфера накаляется, и в результате ситуация выходит из-под контроля.
"Просто твои сотрудники привели на шоу людей с улицы – и те принесли сюда свои привычки: насилие, наркотики, связь с порноиндустрией", — пеняет Антону в ролике продюсер проекта.
Драки, стрельба, стриптиз и зловещий тон повествования – все тут есть.
"Королева-воин" / The Woman King
США, Канада, 2022 драма, история, экшн
Тема: борьба за свободу
Премьера: 6 октября
Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 6.9 / 10
В ролях: Виола Дэвис,Тусо Мбеду, Джон Бойега, Лашана Линч
В ярком историческом экшне оскароносная Виола Дэвис ("Отряд самоубийц") в роли предводительницы воительниц Агоджи из африканского королевства Дагомея.
Фильм якобы основан на реальных исторических событиях – королевство Дагомея действительно существовало в 1620-1900 годах на территории современных Бенина и Того. Были такие — воительницы Агоджи, которых называли "амазонками Дагомеи". Они, кстати, послужили источником для вдохновения авторов комиксов Marvel о "Черной пантере". И фильм близок этой стилистике.
Есть противоречия с идеей фильма – борьбой за свободу – и его исторической подоплекой. Королевство Дагомея достигло процветания не вопреки, а благодаря работорговле с европейцами, причем воительницы Агоджи принимали активное участие в этом, захватывая в плен жителей других африканских племен. В картине же эта мрачная история представлена как борьба дагомейцев против их закабаления.
После премьеры 9 сентября фильма в Канаде на одном из местных фестов случился скандал: многие афроамериканцы героизацию дагомейцев назвали неприемлемой и фальшивой.
Но критики похвалили игру 57-летней Виолы Дэвис и ее спортивную форму. Роль короля Дагомеи Гезо исполнил Джон Бойега (Финн в "Звездных войнах). Гезо – исторический король Дагомеи, также грешивший работорговлей: продавал епропейцам пленных пачками. Но в картине акцент сделан на его противостоянии с государством Ойо и привлечении женской части населения страны к боевым действиям.
Вердикт прессы: экшн хорош, но идеология и исторические аналогии притянуты за уши.
Другие / The Others
Испания, США, Франция, Италия, 2001
Тема: дом-портал между потусторонним миром и физическим
Премьера: 6 октября
Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8.3 / 10
В ролях: Николь Кидман, Фионнула Флэнаган, Кристофер Экклстон
Фильм испанского режиссера Алехандро Аменабара с Николь Кидман получил в свое время восемь премий "Гойя".
Остров Джерси, 1945 год. Заканчивается Вторая мировая но муж Грейс не возвращается. Она живет одна в отдаленном доме викторианской эпохи и воспитывает детей в суровых религиозных правилах. Дети страдают странной болезнью: не могут находиться на прямом дневном свете. Невесть откуда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать правила Грейс. Но размеренному течению жизни в доме вскоре приходит конец — некая потусторонняя сущность пытается нарушить порядок.
Однажды ночью Грейс слышит, как играет рояль, но когда входит в зал, инструмент смолкает. Она запирает рояль на ключ, выходит из комнаты. Однако хозяйка слышит как дверь резко закрывается, затем — поворот ключа в инструменте и… музыка возобновляется.
От таких происшествий не только у героини, но и у зрителей могут сдать нервы.
Решение уйти / Hyeeojil gyeolsim
Южная Корея, 2022, детектив, триллер, мелодрама
Тема: любовь нечаянно нагрянет
Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8.7 / 10
Премьера: 13 октября
В ролях: Хэ-иль Пак, Тан Вэй, Джон-хен Ли
В Украине на экраны начинает просачиваться южнокорейское кино. До нас добрался триллер южнокорейского классика Чхан-ук Пака ("Олдбой"), который в этом году получил приз в Каннах за режиссуру.
У подножия гор находят изуродованное тело альпиниста. Разбитые часы, заброшенные вещи и другие детали указывают на несчастный случай или самоубийство. При таких обстоятельствах следователи должны допросить ближайших родственников. Жена погибшего имеет алиби, однако косвенные доказательства и удивительная реакция вдовы побуждает следователя начать следить за ней. На прямой вопрос: "Вы, наверное, в шоке?" — она отрицательно машет головой.
Однако следователь чем больше удивляется ее реакциям, тем сильнее… влюбляется.
"Максим Оса: золото Песиголовца"
Украина, 2022, детектив, история, комикс
Тема: не знаешь, где найдешь, где потеряешь
Премьера: 13 октября
Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua : 8.1 / 10
В ролях: Василий Кухарский, Сергей Деньга, Богдан Бенюк
Польский король отправляет на Сечь жалованье, чтобы предотвратить беспорядки среди казаков. Последний раз отряд с золотом видели в замке пана Йожефа Пшелуцкого. Навстречу казацкому отряду отправился хорунжий Максим Оса. Казаки должны были встретиться в кабаке Нахмана, а потом вместе пересечь опасный участок — Дикое Поле. Но в условленное место приехал только один воин из отряда – полуживой и без золота. Максиму Осе придется распутать это дело и лицом к лицу встретиться со зловещим Песиголовцем.
Это первый украинский фильм, снятый по комиксу, который так и называется "Максим Оса", его автор — художник Игорь Баранько.
"Черный Адам" / Black Adam
США, 2022, фантастика, фэнтези, боевик
Тема: дать волю гневу
Премьера: 20 октября
Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8.2 / 10
В ролях: Дуэйн Джонсон, Сара Шахи, Пирс Броснан
Прошло почти 5000 лет с тех пор, как древние боги сделали Черного Адама всемогущим. И сразу же заключили в тюрьму — в результате личной трагедии Адам потерял над собой контроль. Однако воин освободился из плена и показал современному миру свою уникальную форму правосудия – он мстит за гибель сына.
Актуально в трейлере для Украины звучат строчки переговоров с Адамом. От Земли в роли переговорщика выступает Пирс Броснан.
— Мы здесь, чтобы договориться о твоей мирной капитуляции, Адам.
— Я не миролюбивый. И я не сдаюсь.
А мы — миролюбивые, но тоже – не сдаемся. Переговоры с Ададом будут сорваны.
Персонаж Джонсона добавляет: "Я никогда не говорил, что я герой", но это заявление не мешает ему потом сбивать одной левой реактивные самолеты и трощить о скалы вертолеты. Масштабы в блокбастере впечатляют – воздушные бои на самолетах, в море – на кораблях, в космосе – на летающих тарелках. Забористое фэнтези!
С философией тоже все в порядке: "Ты можешь стать разрушителем этого мира, а можешь – спасителем". Трудно контролировать гнев, но адамова "сверхсила" – это "проклятье, порожденное гневом".
Идите в кино, чтобы узнать, что же успокоило гневливого Адама-Джонсона.
"Горная лихорадка" / Summit Fever
Великобритания, 2022, драма
Тема: риск – благородное дело
Премьера: 27 октября
Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8.5 / 10
В ролях: Райан Филлипп, Ханна Нью, Фредди Торп
Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину – двое смельчаков не намерены отступать. Хотя они еще не слышали о надвигающемся снежном шторме: теперь и без того экстремальное путешествие превратится в борьбу за выживание.
Судя по трейлеру, нас ждет примерно то же самое, что в украинском фильме "Паттерн", а именно – реалити-шоу: одни ползут на гору и срываются, а другие смотрят на это все из безопасного места в бинокли.Важно