Блокбастери жовтня. Двейн Джонсон лютує, Ніколь Кідман лякається, а Броснан зриває переговори

Головний блокбастер місяця — "Чорний Адам" з Двейном "Скеля" Джонсоном.

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Зовсім небагато блокбастерів у жовтні у наших кінотеатрах — прокатники дістають із загашників старі шедеври, а також дефіцит кінопродукції намагаються компенсувати жанровими картинами вітчизняного виробництва. Фокус вибрав найцікавіші картини, які найближчим часом виходять у широкий національний прокат.

"Паттерн" — бійки, стрілянина, стриптиз та реаліті-шоу

Тема: павуки в банці

Прем'єра: 29 вересня

Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 9.2/10

У ролях: Тарас Бенюк, Анна Андрусишин, Володимир Єшкілєв

Дія фільму відбувається у студії, де відбувається зйомка реаліті-шоу "Я ревную". Керівництво каналу, що замовило шоу, не задоволене рейтингами та наполягає на збільшенні градуса провокаційності. Режисер Антон вимагає від учасників розігрувати сцени ревнощів "на межі фолу". Атмосфера загострюється, і в результаті ситуація виходить з-під контролю.

"Просто твої співробітники привели на шоу людей з вулиці — і ті принесли сюди свої звички: насильство, наркотики, зв'язок із порноіндустрією", — нарікає Антону в ролику продюсер проєкту.

Бійки, стрілянина, стриптиз і зловісний тон оповіді — все тут є.

[ + – ] Трейлер фільму "Паттерн"

"Королева-воїн"/The Woman King

США, Канада, 2022 драма, історія, екшн

Тема: боротьба за волю

Прем'єра: 6 жовтня

Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 6.9/10

В ролях: Віола Девіс, Тусо Мбеду, Джон Боєга, Лашана Лінч

У яскравому історичному екшні оскароносна Віола Девіс ("Загін самогубців") у ролі лідерки войовниць Агоджі з африканського королівства Дагомея.

Фільм нібито ґрунтується на реальних історичних подіях — королівство Дагомея справді існувало у 1620-1900 роках на території сучасних Беніна та Того. Були такі — воїнки Агоджі, яких називали "амазонками Дагомеї". Вони, до речі, стали джерелом для натхнення авторів коміксів Marvel про "Чорну пантеру". І фільм близький до цієї стилістики.

Є протиріччя з ідеєю фільму — боротьбою за свободу — та його історичним підґрунтям. Королівство Дагомея досягло процвітання не всупереч, а завдяки работоргівлі з європейцями, причому войовниці Агоджі брали активну участь у цьому, захоплюючи в полон жителів інших африканських племен. У картині ця похмура історія представлена як боротьба дагомейців проти їхнього закабалення.

Після прем'єри 9 вересня фільму в Канаді на одному з місцевих фестів стався скандал: багато афроамериканців героїзацію дагомейців назвали неприйнятною та фальшивою.

Але критики похвалили гру 57-річної Віоли Девіс та її спортивну форму. Роль короля Дагомеї Гезо виконав Джон Боєга (Фінн у "Зоряних війнах). Гезо — історичний король Дагомеї, який також грішив работоргівлею: продавав європейцям полонених пачками.

Вердикт преси: екшн хороший, але ідеологія та історичні аналогії притягнуті за вуха.

[ + – ] Трейлери фильму "Королева-воїн"

Інші/The Others

Іспанія, США, Франція, Італія, 2001

Тема: будинок-портал між потойбічним світом та фізичним

Прем'єра: 6 жовтня

Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 8.3/10

У ролях: Ніколь Кідман, Фіоннула Фленаґан, Крістофер Екклстон

Фільм іспанського режисера Алехандро Аменабара з Ніколь Кідман отримав свого часу вісім премій "Гоя".

Острів Джерсі, 1945 рік. Закінчується Друга світова, але чоловік Грейс не повертається. Вона живе одна у віддаленому будинку вікторіанської доби та виховує дітей у суворих релігійних правилах. Діти страждають на дивну хворобу: не можуть перебувати на прямому денному світлі. Невідомо звідки в будинку з'являються троє нових слуг, їм доводиться дотримуватися правил Грейс. Але розміреному перебігу життя в будинку незабаром настає кінець — якась потойбічна сутність намагається порушити порядок.

Якось уночі Грейс чує, як грає рояль, але коли входить до зали, інструмент змовкає. Вона замикає рояль на ключ, виходить із кімнати. Однак господиня чує, як двері різко зачиняються, потім поворот ключа в інструменті і… музика відновлюється.

Від таких подій не лише у героїні, а й у глядачів можуть здати нерви.

[ + – ] Трейлери фильму "Інші"

Рішення піти/Hyeeojil gyeolsim

Південна Корея, 2022, детектив, трилер, мелодрама

Тема: кохання ненароком нагряне

Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 8.7/10

Прем'єра: 13 жовтня

У ролях: Хе-іль Пак, Тан Вей, Джон-хен Лі

В Україні на екрани починає просочуватись південнокорейське кіно. До нас дістався трилер південнокорейського класика Чхан-ук Пака (Олдбой), який цього року отримав приз у Каннах за режисуру.

Біля підніжжя гір знаходять понівечене тіло альпініста. Розбитий годинник, занедбані речі та інші деталі вказують на нещасний випадок чи самогубство. За таких обставин слідчі мають допитати найближчих родичів. Дружина загиблого має алібі, проте непрямі докази та дивовижна реакція вдови спонукає слідчого почати слідкувати за нею. На пряме запитання: "Ви, мабуть, у шоці?" — вона махає головою, що ні.

Проте слідчий чим більше дивується її реакціям, тим більше… закохується.

"Максим Оса: золото Песиголовця"

Україна, 2022, детектив, історія, комікс

Тема: не знаєш, де знайдеш, де втратиш

Прем'єра: 13 жовтня

Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 8.1/10

У ролях: Василь Кухарський, Сергій Деньга, Богдан Бенюк

Польський король відправляє на Січ платню, щоб запобігти заворушенням серед козаків. Востаннє загін із золотом бачили в замку пана Йожефа Пшелуцького. Назустріч козацькому загону вирушив хорунжий Максим Оса. Козаки мали зустрітися в шинку Нахмана, а потім разом перетнути небезпечну ділянку — Дике Поле. Але до обумовленого місця приїхав лише один воїн із загону — напівживий і без золота. Максиму Осі доведеться розплутати цю справу і віч-на-віч зустрітися зі зловісним Песиголовцем.

Це перший український фільм, знятий за коміксом, який так і називається "Максим Оса", його автор — художник Ігор Баранько.

[ + – ] Тизер №2 фільму "Максим Оса: золото Песиголовця"

"Чорний Адам"/Black Adam

США, 2022, фантастика, фентезі, бойовик

Тема: дати волю гніву

Прем'єра: 20 жовтня

Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 8.2/10

У ролях: Двейн Джонсон, Сара Шахі, Пірс Броснан

Минуло майже 5000 років відколи стародавні боги зробили Чорного Адама всемогутнім. І одразу ж ув'язнили — внаслідок особистої трагедії Адам втратив над собою контроль. Однак воїн звільнився з полону і показав сучасному світу свою унікальну форму правосуддя — він мстить за загибель сина.

Актуально у трейлері для України звучать рядки переговорів з Адамом. Від Землі у ролі переговорника виступає Пірс Броснан.

— Ми тут, щоб домовитися про твою мирну капітуляцію, Адаме.

— Я не миролюбний. І я не здаюсь.

А ми — миролюбні, але теж — не здаємось. Переговори з Адамом буде зірвано.

Персонаж Джонсона додає: "Я ніколи не говорив, що я герой", але ця заява не заважає йому потім збивати одну ліву реактивні літаки і трощити об скелі гелікоптери. Масштаби в блокбастері вражають — повітряні бої на літаках, у морі — на кораблях, у космосі — на тарілках, що літають. Забористе фентезі!

З філософією теж усе гаразд: "Ти можеш стати руйнівником цього світу, а можеш – рятівником". Важко контролювати гнів, але адамова "суперсила" — це "прокляття, породжене гнівом".

Ідіть у кіно, щоб дізнатися, що ж заспокоїло гнівливого Адама-Джонсона.

[ + – ] Трейлери фильму "Чорний Адам"

"Гірська лихоманка"/Summit Fever

Великобританія, 2022, драма

Тема: ризик — шляхетна справа

Прем'єра: 27 жовтня

Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 8.5/10

У ролях: Раян Філіпп, Ханна Нью, Фредді Торп

Група молодих екстремалів вирішила підкорити один із найнебезпечніших перевалів в Альпах. Попри те, що багато ентузіастів розлучилися з життям у спробі забратися на вершину — двоє сміливців не мають наміру відступати. Хоча вони ще не чули про сніговий шторм, що насувається: тепер і без того екстремальна подорож перетвориться на боротьбу за виживання.

Судячи з трейлера, на нас чекає приблизно те саме, що в українському фільмі "Паттерн", а саме — реаліті-шоу: одні повзуть на гору і зриваються, а інші дивляться на це все з безпечного місця в біноклі.

[ + – ] Трейлери фильму "Гірська лихоманка"

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