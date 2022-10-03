Marvel відпочиває. На екрани виходить перший український фільм за коміксом "Максим Оса"
13 жовтня на екрани виходить український фільм "Максим Оса та золото Песиголовця" — його знімали дев'ять років.
Гостроцікава прем'єра фільму "Максим Оса та золото Песиголовця", який поставлений за коміксом про пригоди харизматичного козака-сищика, відбудеться на початку жовтня. Це трилер, фентезі, історичний детектив, фільм-нуар та пригоди — в одному флаконі. На проєкті за 9 років змінилося шість продюсерів, три режисери; змінили виконавця на головну роль, сценариста, трансформувалися концепції картини.
Фокус ділиться подробицями про те, як складалася доля багатостраждального проєкту.
Хто створив комікс про Максима Осу?
Український художник Ігор Баранько — автор багатьох коміксів, виданих у США, Бельгії, Франції. З 2013 року мешкає в Таїланді. Комікс про пригоди козака Максима Оси замовило йому видавництво з Бельгії. Серія вийшла французькою мовою, перекладена польською та українською.
Фільм за коміксом "Максим Оса" створювала Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О. О. Ханжонкова за підтримки Держкіно України. 2013 року йшла підготовка, а з 2014 почали знімати, хоча передбачалося, що стрічка вже мала вийти в прокат. Тоді її бюджет був орієнтовно $4 млн.
Спочатку "Максима Осу" мав знімати режисер Олексій Шапарєв ("Крути 1918") за сценарієм письменниці Ірен Роздобудько. Потім біля керма став режисер Олексій Мамедов ("Свати"), але й тут не склалося. В результаті перетасувань у режисерському кріслі опинився Іван Сауткін ("Петля Нестерова"). Він написав новий сценарій із драматургом Миколою Каптаном ("Дев'ять життів Нестора Махна").
"Максим Оса" 2014 року: секс, карлики, садо-мазо, чаклунство та… гумор абсурду
Згідно із сюжетом, іспанська знать вирішила скинути з престолу Габсбургів та наймає для цього козаків. Один із головних найманців — козак Максим Оса.
Режисер Іван Сауткін свого часу розповів кореспондентові Фокусу про сюжет фільму "Максим Оса": "Час дії — 1636 рік. Іспанська знать вирішила усунути Габсбургів і за золото привернула найманців — козацьке військо. Зв'язкова між ними має доставити гроші козакам — це відьма Гелена. Для всіх вона — наречена польського князя Кричевського, Гелені вже багато років, але вона виглядає красунею, оскільки регулярно п'є еліксир молодості, що отримується в пересувній лабораторії з крові незайманих жінок. Свита відьми — три карлики. На весілля Кричевського та Гелени приїжджає делегація козаків, серед яких Максим Оса. Вони забирають золото, підписавши договір… Потім золото пропадає".Важливо
Одним із претендентів на роль козака Максима був загиблий у 2014 році внаслідок нещасного випадку популярний артист Віталій Лінецький ("День народження Буржуя"). Замість нього затвердили 37-річного донецького театрального актора Олександра Пожарського, який за три місяці освоїв верхову їзду та фехтування, а також володіє прийомами айкідо.
Зйомки велися у Хотинському замку під Кам'янцем-Подільським та на цвинтарі. У замку, за словами Івана Сауткіна, знімали сцену весілля відьми-шпигунки Гелени (Кароліна Гірчиця) із князем Кричевським (Маріан Дзендзель). Що стосується цвинтаря — і тут був розмах, епізод не для слабкодухих: суміш містики та сексу.
"Дочка Кричевського приходить розкопати свого коханця, а тут є керівник замку — німець Фогель, який січе її по голій дупі, — поділився подробицями Сауткін — Він злегка маніяк, аматор карати юних дівчат. Йому відрубує голову Максим Оса. Тут з'являється Гелена з карликами".
Самого Максима Осу Іван Сауткін характеризував так: "Він — фантазер, любить прибрехати і піклується насамперед про себе. Головне питання, яке порушується у фільмі: ідіот він чи ні? Його персонаж близький до образу Швейка". Отже, у фільмі мало бути чимало абсурдно-комічного.
Козаки, за словами Івана Сауткіна, так і не висуваються в похід, проте іспанське золото привласнюють: у фіналі всім козакам на Січі вставляють золоті зуби.
Бенкет фантазії Сауткіна ви можете оцінити за роликом 2014 року.
Новий "Максим Оса": додалося "золото Песиголовця"
Ймовірно, черговий продюсер не витримав буйства фантазії Сауткіна і пішов, а незабаром і сам Іван залишив проект, який надовго зупинився.
Новим продюсером "Максима Оси" став Валерій Боровик, а режисером — Мирослав Латик. Виконавець головної ролі вже не Пожарський, а Василь Кухарський (Толока). Автори зовсім інакше характеризують головного героя. Новий Максим Оса — "гострий на слово, харизматичний і брутальний козак, про подвиги яких ходять легенди, завдання якого розплутати зміїне гніздо".
У релізі розповідається, що була спроба використати старий матеріал, але потім зняли фільм заново: мабуть, надто різні історії не стикувалися між собою. Події відбуваються все в тому ж 1636 році, але сюжет фільму "Максим Оса і золото Песиголовця" інший.
Польський король відправляє на Січ платню, щоб запобігти заворушенням серед козаків. Востаннє загін із золотом бачили в замку пана Йожефа Пшелуцького.
Загін із п'яти козаків — Бубен, Келеп, Бугай, Сивий та Хвіст. Назустріч їм вирушив хорунжий Максим Оса. Козаки мали зустрітися в шинку Нахмана, а потім разом перетнути небезпечну ділянку — Дике Поле. Але до обумовленого місця приїхав лише Хвіст — напівживий і без золота. Разом з ним Максим Оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їх понівечені тіла в глибині лісу.
На місці злочину раптово з'являється каштелян замку, пан Карл Фогель. Запідозривши у вбивствах та крадіжках польського золота, Максима Осу беруть під варту та під тортурами намагаються дізнатися правду. Однак князь Йожеф зупиняє катування, згадавши подвиги Максима, який вивів козаків з турецького полону. Він вірить січовику та доручає йому зайнятися розслідуванням цього злочину. Максиму Осі доведеться розплутати цю справу і віч-на-віч зустрітися зі зловісним Песиголовцем. Закручено лихо!
Щодо стилю картини, то режисер зазначив: "Під час кадрування ми спиралися не на комікс Ігоря Баранька, а на принцип ракурсів, прийнятих в екранізації коміксів". Тобто рівнялися на екранізації коміксів Marvel. Похвально.
Прем'єрний динамічний ролик, музика напориста, бійки — на рівні. Такий, звичайно, пишноти, як у варіанті Сауткіна немає, все без надмірностей: заявлений бюджет втричі менший за попередній — 38,5 млн грн (якщо рахувати по 25 грн за 1 долар, виходить $1,5 млн).
У версії "Максима Оси" 2014 року була містика та гумор абсурду, а у новому фільмі — більше екшну. Але остаточні висновки можна зробити, лише подивившись цей "довгограючий" проєкт про січовика-характерника.
Нагадаємо, старт прокату в Україні – 13 жовтня.Важливо