Marvel відпочиває. На екрани виходить перший український фільм за коміксом "Максим Оса"

13 жовтня на екрани виходить український фільм "Максим Оса та золото Песиголовця" — його знімали дев'ять років.

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Гостроцікава прем'єра фільму "Максим Оса та золото Песиголовця", який поставлений за коміксом про пригоди харизматичного козака-сищика, відбудеться на початку жовтня. Це трилер, фентезі, історичний детектив, фільм-нуар та пригоди — в одному флаконі. На проєкті за 9 років змінилося шість продюсерів, три режисери; змінили виконавця на головну роль, сценариста, трансформувалися концепції картини.

Фокус ділиться подробицями про те, як складалася доля багатостраждального проєкту.

Хто створив комікс про Максима Осу?

Український художник Ігор Баранько — автор багатьох коміксів, виданих у США, Бельгії, Франції. З 2013 року мешкає в Таїланді. Комікс про пригоди козака Максима Оси замовило йому видавництво з Бельгії. Серія вийшла французькою мовою, перекладена польською та українською.

[ + – ] Обкладинка коміксу "Максим Оса"

Фільм за коміксом "Максим Оса" створювала Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О. О. Ханжонкова за підтримки Держкіно України. 2013 року йшла підготовка, а з 2014 почали знімати, хоча передбачалося, що стрічка вже мала вийти в прокат. Тоді її бюджет був орієнтовно $4 млн.

Спочатку "Максима Осу" мав знімати режисер Олексій Шапарєв ("Крути 1918") за сценарієм письменниці Ірен Роздобудько. Потім біля керма став режисер Олексій Мамедов ("Свати"), але й тут не склалося. В результаті перетасувань у режисерському кріслі опинився Іван Сауткін ("Петля Нестерова"). Він написав новий сценарій із драматургом Миколою Каптаном ("Дев'ять життів Нестора Махна").

"Максим Оса" 2014 року: секс, карлики, садо-мазо, чаклунство та… гумор абсурду

Згідно із сюжетом, іспанська знать вирішила скинути з престолу Габсбургів та наймає для цього козаків. Один із головних найманців — козак Максим Оса.

Режисер Іван Сауткін свого часу розповів кореспондентові Фокусу про сюжет фільму "Максим Оса": "Час дії — 1636 рік. Іспанська знать вирішила усунути Габсбургів і за золото привернула найманців — козацьке військо. Зв'язкова між ними має доставити гроші козакам — це відьма Гелена. Для всіх вона — наречена польського князя Кричевського, Гелені вже багато років, але вона виглядає красунею, оскільки регулярно п'є еліксир молодості, що отримується в пересувній лабораторії з крові незайманих жінок. Свита відьми — три карлики. На весілля Кричевського та Гелени приїжджає делегація козаків, серед яких Максим Оса. Вони забирають золото, підписавши договір… Потім золото пропадає".

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Одним із претендентів на роль козака Максима був загиблий у 2014 році внаслідок нещасного випадку популярний артист Віталій Лінецький ("День народження Буржуя"). Замість нього затвердили 37-річного донецького театрального актора Олександра Пожарського, який за три місяці освоїв верхову їзду та фехтування, а також володіє прийомами айкідо.

Зйомки велися у Хотинському замку під Кам'янцем-Подільським та на цвинтарі. У замку, за словами Івана Сауткіна, знімали сцену весілля відьми-шпигунки Гелени (Кароліна Гірчиця) із князем Кричевським (Маріан Дзендзель). Що стосується цвинтаря — і тут був розмах, епізод не для слабкодухих: суміш містики та сексу.

"Дочка Кричевського приходить розкопати свого коханця, а тут є керівник замку — німець Фогель, який січе її по голій дупі, — поділився подробицями Сауткін — Він злегка маніяк, аматор карати юних дівчат. Йому відрубує голову Максим Оса. Тут з'являється Гелена з карликами".

Самого Максима Осу Іван Сауткін характеризував так: "Він — фантазер, любить прибрехати і піклується насамперед про себе. Головне питання, яке порушується у фільмі: ідіот він чи ні? Його персонаж близький до образу Швейка". Отже, у фільмі мало бути чимало абсурдно-комічного.

Козаки, за словами Івана Сауткіна, так і не висуваються в похід, проте іспанське золото привласнюють: у фіналі всім козакам на Січі вставляють золоті зуби.

Бенкет фантазії Сауткіна ви можете оцінити за роликом 2014 року.

[ + – ] Ролик "Максима Оси" у версії 2014 року

Новий "Максим Оса": додалося "золото Песиголовця"

Ймовірно, черговий продюсер не витримав буйства фантазії Сауткіна і пішов, а незабаром і сам Іван залишив проект, який надовго зупинився.

Новим продюсером "Максима Оси" став Валерій Боровик, а режисером — Мирослав Латик. Виконавець головної ролі вже не Пожарський, а Василь Кухарський (Толока). Автори зовсім інакше характеризують головного героя. Новий Максим Оса — "гострий на слово, харизматичний і брутальний козак, про подвиги яких ходять легенди, завдання якого розплутати зміїне гніздо".

[ + – ] "Максим Оса та золото Песиголовця" Фото: Кадр из фильма

У релізі розповідається, що була спроба використати старий матеріал, але потім зняли фільм заново: мабуть, надто різні історії не стикувалися між собою. Події відбуваються все в тому ж 1636 році, але сюжет фільму "Максим Оса і золото Песиголовця" інший.

Польський король відправляє на Січ платню, щоб запобігти заворушенням серед козаків. Востаннє загін із золотом бачили в замку пана Йожефа Пшелуцького.

Загін із п'яти козаків — Бубен, Келеп, Бугай, Сивий та Хвіст. Назустріч їм вирушив хорунжий Максим Оса. Козаки мали зустрітися в шинку Нахмана, а потім разом перетнути небезпечну ділянку — Дике Поле. Але до обумовленого місця приїхав лише Хвіст — напівживий і без золота. Разом з ним Максим Оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їх понівечені тіла в глибині лісу.

На місці злочину раптово з'являється каштелян замку, пан Карл Фогель. Запідозривши у вбивствах та крадіжках польського золота, Максима Осу беруть під варту та під тортурами намагаються дізнатися правду. Однак князь Йожеф зупиняє катування, згадавши подвиги Максима, який вивів козаків з турецького полону. Він вірить січовику та доручає йому зайнятися розслідуванням цього злочину. Максиму Осі доведеться розплутати цю справу і віч-на-віч зустрітися зі зловісним Песиголовцем. Закручено лихо!

[ + – ] У новому фільмі козак Максим Оса не фантазер, а слідчий-детектив

Щодо стилю картини, то режисер зазначив: "Під час кадрування ми спиралися не на комікс Ігоря Баранька, а на принцип ракурсів, прийнятих в екранізації коміксів". Тобто рівнялися на екранізації коміксів Marvel. Похвально.

Прем'єрний динамічний ролик, музика напориста, бійки — на рівні. Такий, звичайно, пишноти, як у варіанті Сауткіна немає, все без надмірностей: заявлений бюджет втричі менший за попередній — 38,5 млн грн (якщо рахувати по 25 грн за 1 долар, виходить $1,5 млн).

У версії "Максима Оси" 2014 року була містика та гумор абсурду, а у новому фільмі — більше екшну. Але остаточні висновки можна зробити, лише подивившись цей "довгограючий" проєкт про січовика-характерника.

Нагадаємо, старт прокату в Україні – 13 жовтня.

[ + – ] Трейлер нового фільму "Максим Оса та золото Песиголовця"

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