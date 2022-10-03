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Культура

Marvel отдыхает. На экраны выходит первый украинский фильм по комиксу "Максим Оса"

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Кадр из фильма "Максим Оса и золото Песиголовца"

13 октября на экраны выходит украинский фильм "Максим Оса и золото Песиголовца" — его снимали девять лет.

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Интригующая премьера фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", который поставлен по комиксу о приключениях харизматичного казака-сыщика, состоится в начале октября. Это триллер, фэнтези, исторический детектив, фильм-нуар и приключения – в одном флаконе. На проекте за 9 лет сменилось шесть продюсеров, три режиссера; поменяли исполнителя главной роли, сценариста, трансформировались концепции картины.

Фокус делится подробностями о том, как складывалась судьба многострадального проекта.

Кто создал комикс про Максима Осу?

Украинский художник Игорь Баранько — автор множества комиксов, изданных в США, Бельгии, Франции. С 2013 года проживает в Таиланде. Комикс о похождениях казака Максима Осы заказало ему издательство из Бельгии. Серия вышла на французском языке, была переведена на польский и украинский.

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Обложка комикса "Максим Оса"

Фильм по комиксу "Максим Оса" создавался Киностудией детских и юношеских фильмов им. А. А. Ханжонкова при поддержке Госкино Украины. В 2013 году шла подготовка, а в 2014 начали снимать, хотя предполагалось, что лента уже должна был выйти в прокат. Тогда ее бюджет был ориентировочно $4 млн.

Сначала "Максима Осу" должен был снимать режиссер Алексей Шапарев ("Круты 1918") по сценарию писательницы Ирен Роздобудько. Затем у руля встал режиссер Алексей Мамедов ("Сваты"), но и тут не сложилось. В результате перетасовок в режиссерском кресле оказался Иван Сауткин ("Петля Нестерова"). Он написал новый сценарий с драматургом Николаем Каптаном ("Девять жизней Нестора Махно").

"Максим Оса" 2014 года: секс, карлики, садо-мазо, колдовство и… юмор абсурда

Согласно сюжету, испанская знать решила сбросить с престола Габсбургов и нанимает для этого казаков. Один из главных наемников — казак Максим Оса.

Режиссер Иван Сауткин в свое время рассказал корреспонденту Фокуса о сюжете фильма "Максим Оса": "Время действия — 1636 год. Испанская знать решила сместить Габсбургов и за золото привлекла наемников — казачье войско. Связная между ними должна доставить деньги казакам – это ведьма Хелена. Для всех она — невеста польского князя Кричевского. Хелене уже много лет, но выглядит красавицей, поскольку регулярно пьет эликсир молодости, получаемый в передвижной лаборатории из крови девственниц. Свита ведьмы — три карлика. На свадьбу Кричевского и Хелены приезжает делегация казаков, среди которых Максим Оса. Они забирают золото, подписав договор… Потом золото пропадает".

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Одним из претендентов на роль казака Максима был погибший в 2014 году в результате несчастного случая популярный артист Виталий Линецкий ("День рождения Буржуя"). Вместо него был утвержден 37-летний донецкий театральный актер Александр Пожарский, который за три месяца освоил верховую езду и фехтование, а также владеет приемами айкидо.

Съемки велись в Хотинском замке под Каменец-Подольском и на кладбище. В замке, по словам Ивана Сауткина, снимали сцену свадьбы ведьмы-шпионки Хелены (Каролина Горчица) с князем Кричевским (Мариан Дзендзель). Что касается кладбища – и здесь был размах, эпизод не для слабонервных: смесь мистики и секса.

"Дочка Кричевского приходит раскопать своего любовника, а тут является управляющий замка — немец Фогель, который сечет ее по голой заднице, — поделился подробностями Сауткин — Он слегка маньяк, любитель наказывать юных девушек. Ему отрубает голову Максим Оса. Тут появляется Хелена с карликами".

Самого Максима Осу Иван Сауткин характеризовал следующим образом: "Он — фантазер, любит приврать и заботится в первую очередь о себе. Главный вопрос, который решается в фильме: идиот он или нет? Его персонаж близок к образу Швейка". Значит, в фильме должно было быть немало абсурдно-комического.

Казаки, по признанию Ивана Сауткина, так и не выдвигаются в поход, однако испанское золото прикарманивают: в финале всем казакам на Сечи вставляют золотые зубы.

Пиршество фантазии Сауткина вы можете оценить по ролику 2014 года.

Ролик "Максима Осы" в версии 2014 года

Новый "Максим Оса": добавилось "золото Песиголовца"

Вероятно, очередной продюсер не выдержал буйства фантазии Сауткина и ушел, а вскоре и сам Иван покинул проект, который надолго застопорился.

Новым продюсером "Максимы Осы" стал Валерий Боровик, а режиссером – Мирослав Латик. Исполнитель главной роли уже не Пожарский, а Василий Кухарский ("Толока"). Авторы совершенно по-другому характеризуют главного героя. Новый Максим Оса — "острый на слово, харизматичный и брутальный казак, о чьих подвигах ходят легенды, задача которого распутать змеиное кубло".

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"Максим Оса и золото Песиголовца"
Фото: Кадр из фильма

В релизе рассказывается, что была попытка использовать старый материал, но потом сняли фильм заново: по-видимому, слишком разные истории не стыковались между собой. События проходят все в том же 1636 году, но сюжет фильма "Максим Оса и золото Песиголовца" иной.

Польский король отправляет на Сечь жалованье, чтобы предотвратить беспорядки среди казаков. Последний раз отряд с золотом видели в замке пана Йожефа Пшелуцкого.

Отряд из пяти казаков – Бубен, Келеп, Бугай, Седой и Хвост. Навстречу им отправился хорунжий Максим Оса. Казаки должны были встретиться в кабаке Нахмана, а потом вместе пересечь опасный участок — Дикое Поле. Но в условленное место приехал только Хвост – полуживой и без золота. Вместе с ним Максим Оса отправляется на поиски пропавших побратимов и находит их изуродованные тела в глубине леса.

На месте преступления внезапно появляется каштелян замка, господин Карл Фогель. Заподозрив в убийствах и воровстве польского золота, Максима Осу берут под стражу и под пытками пытаются узнать правду. Однако князь Йожеф останавливает истязания, вспомнив о подвигах Максима, который вывел казаков из турецкого плена. Он верит сечевику и поручает ему заняться расследованием этого преступления. Максиму Осе придется распутать это дело и лицом к лицу встретиться со зловещим Песиголовцем. Закручено лихо!

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В новом фильме казак Максим Оса не фантазер, а следователь-детектив

Что касается стиля картины, то режиссер отметил: "Во время кадрирования мы опирались не на комикс Игоря Баранько, а на принцип ракурсов, принятых в экранизации комиксов". То есть, равнялись на экранизации комиксов Marvel. Похвально.

Премьерный ролик динамичный, музыка напористая, драки – на уровне. Такой, конечно, пышности, как в варианте Сауткина нет, все без излишеств: заявленный бюджет втрое меньше предыдущего – 38, 5 млн грн. (если считать по 25 грн за 1 доллар, получается $1,5 млн).

В версии "Максима Осы" 2014 года была мистика и юмор абсурда, а в новом фильме — больше экшна. Но окончательные выводы можно сделать, только посмотрев этот "долгоиграющий" проект о сечевике-характернике.

Напомним, старт проката в Украине — 13 октября.

Трейлер нового фильма "Максим Оса и золото Песиголовца"
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