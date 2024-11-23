Чоловік включив музику для стада корів: він й гадки не мав, що може статися далі (відео)

Хтось з компанії прочитав в інтернеті, що тваринам подобається слухати музику, особливо джаз, саме тому вони включили композицію на повну гучність й проїхали дуже близько до стада.

Група друзів під час відпочинку в штаті Орегон натрапила на стадо корів й вирішила заради сміху ввімкнути для них музику. Вони не могли повірити своїм очам, коли побачили реакцію худоби. Відповідне відео завірусилось у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Хтось з компанії друзів раніше прочитав в інтернеті, що тваринам подобається слухати музику, особливо джаз, саме тому вони включили композицію на повну гучність і проїхали дуже близько до стада.

Реакція великої рогатої худоби, яке паслось на полі, виявилась дивовижною.

"Спочатку кілька корів подивилося у наш бік, а потім одна з них почала підходити ближче, далі за нею побігло ще кілька", — розповіла 24-річна Дамаріс з Лос-Анджелеса в інтерв'ю журналістам журналу Newsweek.

У відео, яке набрало понад 30,4 мільйона переглядів, жінка записує з заднього сидіння, як десятки корів біжать полем за машиною, поки звучить плавний джаз. На фоні чути жіночий сміх.

До речі, на сайті Національної медичної бібліотеки США у 2021 році було опубліковане цікаве дослідження, в якому доведено, що музика має глибокий вплив на тварин, зокрема на велику рогату худобу. Вона допомагає їм розслабитися, зменшує стрес, підвищує продуктивність, а також допомагає приглушити несприятливий шум на фермі. Але також має значення жанр музики, гучність і темп.

Дамаріс, яка виросла у місті, ніколи не бачила, як бігають корови, тому хотіла поділитися цим зі своєю аудиторією — і не помилилась.

"О, Боже, це так мило", — написав один з них. Інший додав: "Зупинись і дай їм насолодитися музикою". Наступна глядачка пожартувала: "Хотіла б я бути коровою, яка біжить під джаз".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британський фермер знову став власником годинника Rolex через 50 років після того, як його з’їла корова.

Крім того, пасажири у Шотландії зіткнулися із затримками своїх рейсів після того, як стадо корів заблокувало залізничні колії й посіяло хаос. Представники компанії Network Rail підтвердили затримки, заявивши, що їхні співробітники працюють над тим, щоб швидко усунути проблему.