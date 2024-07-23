Заблокували колії: стадо корів спричинило справжній хаос на залізниці (фото)

Худоба жувала траву біля колій, перегороджуючи дорогу потягам. Деякі рейси прибули із запізненням, а маршрути інших довелося скорегувати.

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Пасажири у Шотландії зіткнулися із затримками своїх рейсів після того, як стадо корів заблокувало залізничні колії й посіяло хаос. Представники компанії Network Rail підтвердили затримки, заявивши, що їхні співробітники працюють над тим, щоб швидко усунути проблему. Про це пише видання Daily Record.

На фотографії, розміщеній в соціальній мережі X (колишній Twitter) можна побачити, як чорно-біла худоба жує траву біля колій, перегороджуючи дорогу потягам.

"Вибачте за затримку на магістралі Единбург-Глазго, що сталася сьогодні вранці біля Лензі. Ми маємо справу зі стадом з 12 корів, які потрапили на залізничні колії. Наша команда працює над тим, щоб прибрати їх якомога швидше", — йдеться у повідомленні Network Rail.

Про перешкоду для руху потягів повідомив й інший перевізник ScotRail, попередивши своїх пасажирів щодо можливих змін у розкладі.

"Подорожуєте поблизу Лензі? Просимо вибачення за затримки сьогодні вранці. Працівники наразі намагаються перегнати стадо корів з дороги", — зазначено в офіційному зверненні.

Стадо корів вийшло на колії в Шотландії Фото: Network Rail Scotland

Крім того, пізніше стало відомо про затримку поїздів по всій центральній Шотландії, зокрема у Глазго та Матервелл. Це сталося внаслідок масштабного збою в електропостачанні, тож деякі рейси прибули із запізненням, а маршрути інших довелося скорегувати.

Згодом з’явилась новина, що електропостачання було відновлено й залізниця перейшла у штатний режим роботи. Про кількість пасажирів, яким довелося змінювати свої плани через збій, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 1 200 пасажирам французького експреса TGV, який прямував з міста Нант до Парижа (Франція), довелось негайно евакуюватися на вокзалі в Сабле-сюр-Сарт поблизу Ле-Мана через "звірячий запах" в одному з вагонів поїзда.

Крім того, у відчайдушній спробі уникнути зіткнення з локомотивом, що наближався, чоловік і дружина зістрибнули з мосту, впавши в ущелину внизу. Обидві людини вижили, але дістали серйозні травми.