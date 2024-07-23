Заблокировали путь: стадо коров вызвало настоящий хаос на железной дороге (фото)

Скот жевал траву возле путей, преграждая дорогу поездам. Некоторые рейсы прибыли с опозданием, а маршруты других пришлось скорректировать.

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Пассажиры в Шотландии столкнулись с задержками своих рейсов после того, как стадо коров заблокировало железнодорожные пути и посеяло хаос. Представители компании Network Rail подтвердили задержки, заявив, что их сотрудники работают над тем, чтобы быстро устранить проблему. Об этом пишет издание Daily Record.

На фотографии, размещенной в социальной сети X (бывший Twitter) можно увидеть, как черно-белый скот жует траву возле путей, преграждая дорогу поездам.

"Извините за задержку на магистрали Эдинбург-Глазго, произошедшую сегодня утром возле Лензи. Мы имеем дело со стадом из 12 коров, попавших на железнодорожные пути. Наша команда работает над тем, чтобы убрать их как можно скорее", — говорится в сообщении Network Rail.

О препятствии для движения поездов сообщил и другой перевозчик ScotRail, предупредив своих пассажиров о возможных изменениях в расписании.

"Путешествуете вблизи Лэнси? Просим прощения за задержки сегодня утром. Работники сейчас пытаются перегнать стадо коров с дороги", — говорится в официальном обращении.

Стадо коров вышло на рельсы в Шотландии Фото: Network Rail Scotland

Кроме того, позже стало известно о задержке поездов по всей центральной Шотландии, в частности в Глазго и Матервелл. Это произошло в результате масштабного сбоя в электроснабжении, поэтому некоторые рейсы прибыли с опозданием, а маршруты других пришлось скорректировать.

Позже появилась новость, что электроснабжение было восстановлено и железная дорога перешла в штатный режим работы. О количестве пассажиров, которым пришлось менять свои планы из-за сбоя, не сообщается.

Напомним, ранее Фокус писал, что 1 200 пассажирам французского экспресса TGV, который следовал из города Нант в Париж (Франция), пришлось немедленно эвакуироваться на вокзале в Сабле-сюр-Сарт вблизи Ле-Мана из-за "зверского запаха" в одном из вагонов поезда.

Кроме того, в отчаянной попытке избежать столкновения с приближающимся локомотивом муж и жена спрыгнули с моста, упав в ущелье внизу. Оба человека выжили, но получили серьезные травмы.