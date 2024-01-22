В Чикаго поджигают железнодорожные пути из-за рекордных морозов (видео)

Пути нагревают, чтобы избавить ото льда и облегчить движение поездов в связи с низкими температурами.

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В Чикаго в связи с сильными морозами нагревают железнодорожные пути, чтобы обеспечить движение поездов. В сообществе City Weather в Facebook опубликовали подробности.

Специалисты активировали газовые обогреватели стрелок, которые предназначены для обогрева путей. Они нагревают их и лишают льда, чтобы облегчить движение поездов, несмотря на непростые погодные условия.

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Мороз в Чикаго нарушил движение поездов на Union Station, что привело к 45-минутной задержке для пассажиров, выехавших на работу. Механические проблемы, замерзшие рельсы и стрелочные переводы вызвали задержки на разных линиях поездов.

Поезда метрополитена на северной и западной линиях Милуоки были остановлены. Это не позволило ни въехать, ни выехать со станции. Северо-центральная линия также столкнулась с проблемами, что привело к длительным задержкам по меньшей мере одного поезда, который отправлялся из Чикаго.

Погода в США и низкие температуры

Арктическая погода принесла страдания большей части США в субботу. В Мемфисе, штат Теннесси, где жителей призвали кипятить воду. Из-за низких температур прорвались водопроводные сети города.

Мороз наступил после недельных штормов, причиной которых являются по крайней мере 67 смертей в США. Многие из них связаны с переохлаждением или дорожными авариями.

Огромная часть США была под предупреждениями о холодном ветре, от Монтаны до центральной Флориды. Особенно тяжело было на Среднем Западе. В субботу в Айове из-за ветра было минус 26 по Цельсию.

В Западной Вирджинии выпало больше снега, где метеослужба предсказала, что в субботу выпадет еще 10 сантиметров, вместе с порывами ветра до 64 км/ч, что привело к падению температуры до минус 29 по Цельсию.

На западном побережье был сильный ледяной дождь. Деревья и линии электропередач, уже покрытые льдом, могут упасть, как предупредила Национальная метеорологическая служба.

На северо-востоке снегопады были зафиксированы большую территорию, включая Вашингтон и Нью-Йорк. Группы помощи раздавали еду и одежду возле начальной школы в субботу мигрантам, которые пытались укрыться от мороза. В субботу температура опустилась до минус 28 по Цельсию в Вермонте.

Напомним, 22 января Шторм Иша заблокировал движение транспорта в Великобритании и Ирландии. В некоторых местах прошли сильные ливни, 26 предупреждений объявили о наводнениях в Англии и 27 в Шотландии.