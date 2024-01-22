Будут ли морозы до -30 в январе: синоптик рассказал, в каких регионах ожидать похолодание

С середины недели в Украине произойдет постепенное повышение температуры воздуха из-за циклонической деятельности и слабо выраженных атмосферных фронтов, рассказал метеоролог Игорь Кибальчич.

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Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в течение недели в большинстве областей Украины будет идти снег и мокрый снег. Об этом сообщили в meteoprog.

Он отметил, что в среднем температурный фон будет выше нормы на 3-6 градусов. Начало недели будет холодным в северных и восточных регионах из-за влияния арктических воздушных масс, однако уже с середины недели произойдет постепенное повышение температуры воздуха из-за циклонической деятельности и слабо выраженных атмосферных фронтов.

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"Вероятность есть": синоптик рассказала, будут ли еще сильные морозы в Украине

"Преобладание поля пониженного давления будет способствовать выпадению снега и мокрого снега во второй половине недели. В западных и южных областях временами осадки будут наблюдаться в виде дождя и мороси. Не исключены туманы, а также налипание мокрого снега", — сказал Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на 23 января

Ночью в западных областях, днем также в северных и местами центральных областях, ожидается снег, мокрый снег, на западе местами с дождем. На дорогах будет гололедица. Будет преобладать юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от -2 до -7 градусов, днем от -2 до +3, на востоке ночью от -8 до -14, а днем от -2 до -7 градусов.

Прогноз погоды на 23 января

Прогноз погоды на 24 января

В среду в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, однако в Приазовье, Крыму и на Донбассе будет сухо. В западных областях днем ожидаются умеренные, местами значительные осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь. Температура воздуха ночью будет от -4 до +1 градуса, днем от -1 до +4, в восточной части и Карпатах ночью от -7 до -12, днем от 0 до -5 градусов.

Прогноз погоды на 24 января

Прогноз погоды на 25 января

В четверг будет неустойчивая погода со снегом, мокрым снегом, временами с дождем. Кое-где синоптик прогнозирует налипание мокрого снега, туманы, а на дорогах будет гололедица. Ожидается южный ветер с переходом на западный, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от +1 до +6 градусов, в восточных областях и Карпатах ночью от -3 до -8 градусов, днем около 0.

Прогноз погоды на 25 января

Прогноз погоды на 26 января

В пятницу продолжится влияние атмосферных фронтов, в результате чего ожидается снег, мокрый снег в Приазовье и Крыму с дождем. Кое-где возможно налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. На Левобережье будет преобладать ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду, на Правобережье северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 2 до +3 градусов, днем от -1 до +4 градусов.

Прогноз погоды на 26 января

Прогноз погоды на 27 января

В субботу ожидается небольшой снег, мокрый снег, а в западных областях — умеренные осадки. Кое-где будут туманы, а на дорогах гололедица. Прогнозируется ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 0 до -5 градусов, днем от -2 до +3.

Прогноз погоды на 28 января

В воскресенье пройдет небольшой снег и мокрый снег, на дорогах будет гололедица. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1 до -6 градусов, в Карпатском регионе и на крайнем севере от -6 до -11 градусов, днем от -4 до +1 градуса.

Напомним, 12 января аналитики Института изучения войны рассказали, что на ситуацию на фронте могут повлиять долгие морозы. В частности, замерзшая земля может создать почву для механизированных маневров.