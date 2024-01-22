Чи будуть морози до -30 у січні: синоптик розповів, у яких регіонах очікувати похолодання

З середини тижня в Україні відбудеться поступове підвищення температури повітря через циклонічну діяльність та слабко виражених атмосферних фронтів, розповів метеоролог Ігор Кібальчич.

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Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що протягом тижня у більшості областей України йтиме сніг та мокрий сніг. Про це повідомили в meteoprog.

Він зазначив, що у середньому температурний фон буде вищим за норму на 3-6 градусів. Початок тижня буде холодним у північних та східних регіонах через вплив арктичних повітряних мас, проте вже з середини тижня відбудеться поступове підвищення температури повітря через циклонічну діяльність та слабко виражених атмосферних фронтів.

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"Переважання поля зниженого тиску сприятиме випаданню снігу та мокрого снігу у другій половині тижня. У західних та південних областях часом опади спостерігатимуться у вигляді дощу та мряки. Не виключені тумани, а також налипання мокрого снігу", — сказав Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на 23 січня

Вночі у західних областях, вдень також у північних та місцями центральних областях, очікується сніг, мокрий сніг, на заході місцями з дощем. На дорогах буде ожеледиця. Переважатиме південно-західний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від -2 до -7 градусів, вдень від -2 до +3, на сході вночі від -8 до -14, а вдень від -2 до -7 градусів.

Прогноз погоди на 23 січня

Прогноз погоди на 24 січня

У середу в Україні очікується нестійка погода з опадами, проте у Приазов'ї, Криму та на Донбасі буде сухо. У західних областях вдень очікуються помірні, подекуди значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ. Температура повітря вночі буде від -4 до +1 градусу, вдень від -1 до +4, у східній частині та Карпатах вночі від -7 до -12, вдень від 0 до -5 градусів.

Прогноз погоди на 24 січня

Прогноз погоди на 25 січня

У четвер буде нестійка погода зі снігом, мокрим снігом, часом з дощем. Подекуди синоптик прогнозує налипання мокрого снігу, тумани, а на дорогах буде ожеледиця. Очікується південний вітер із переходом на західний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від -3 до +2 градусів, вдень від +1 до +6 градусів, у східних областях та Карпатах вночі від -3 до -8 градусів, вдень близько 0.

Прогноз погоди на 25 січня

Прогноз погоди на 26 січня

У п'ятницю продовжиться вплив атмосферних фронтів, у результаті чого очікується сніг, мокрий сніг у Приазов'ї та Криму з дощем. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. На Лівобережжі переважатиме вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду, на Правобережжі північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 2 до +3 градусів, вдень від -1 до +4 градусів.

Прогноз погоди на 26 січня

Прогноз погоди на 27 січня

У суботу очікується невеликий сніг, мокрий сніг, а в західних областях — помірні опади. Подекуди будуть тумани, а на дорогах ожеледиця. Прогнозується вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 0 до -5 градусів, вдень від -2 до +3.

Прогноз погоди на 28 січня

У неділю пройде невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від -1 до -6 градусів, у Карпатському регіоні та на крайній півночі від -6 до -11 градусів, вдень від -4 до +1 градусу.

Нагадаємо, 12 січня аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що на ситуацію на фронті можуть вплинути довгі морози. Зокрема, замерзла земля може створити ґрунт для механізованих маневрів.