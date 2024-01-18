"Вероятность есть": синоптик рассказала, будут ли еще сильные морозы в Украине

По словам метеоролога Натальи Птухи, в январе 2024 года значительные морозы были кратковременными и, скорее всего, в этом сезоне ждать сильного похолодания не стоит.

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В первом месяце 2024 года в некоторых регионах Украины зафиксировали морозы до -25 градусов. Тем не менее, эти холода не задержались надолго, и вскоре температура повысилась. Вероятно, таких холодов в Украине больше не будет в этом сезоне. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии изданию "24 Канал".

Метеоролог отметила, что в январе 2024 года значительные морозы длились всего лишь 2–3 дня. В остальное время отмечались умеренные или даже положительные температурные значения. Также она высказала предположение, что сильнейшие морозы за весь зимний период могли уже пройти.

"Такая вероятность, конечно, есть, но и повторения подобного мы не исключаем, ведь это только середина зимы… Возможно, были самые большие, но посмотрим. Пока еще рано загадывать", – подчеркнула Наталья Птуха.

Отметим, что ранее синоптик сообщила, что самая холодная ночь недели по всей территории Украины приходилась на среду, 17 января. В частности, тогда была зафиксирована температура до -15 градусов. В дальнейшем Птуха прогнозирует тенденцию к потеплению.

Фокус уже писал о влиянии арктических воздушных масс на погоду в Украине в начале 2024 года. В Черниговской и Сумской областях температура может опуститься ниже -20 градусов.

Кроме того, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич сообщал, что значительную часть Европы охватили арктические воздушные массы. А это значит, что в Украину также придет серьезное похолодание.

В Киеве 20 декабря был зафиксирован температурный рекорд в +10,6 градусов. Такое значение на 1,5 градуса превысило рекордную норму 1982 года.