Мороз, метель и лавина: в каких областях ухудшится погода (карта)

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей объявлена снеголавинная опасность, рассказали синоптики.

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В понедельник, 15 января, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду. Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook.

"Облачно. В западных и северных областях местами небольшой снег, в восточной и юго-восточной частях ночью умеренный снег, на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что на дорогах будет гололедица. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду, в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

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Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 градусов мороза, в центральных областях до 10 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в южных областях ожидается от 1 до 6 градусов тепла. В Крыму ночью будет около 0 градусов, а днем от 4 до 9 градусов тепла.

Зато в Карпатах временами пройдет снег, местами порывы юго-западного ветра будут достигать 25 метров в секунду, ожидается метель. Температура воздуха ночью будет от 5 до 10 градусов мороза, а днем от 2 до 7 градусов мороза.

Прогноз погоды на 15 января

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киевской области 15 января будет облачная погода, местами ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В Киеве ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, а днем от 0 до 2 градусов мороза.

Предупреждение о лавине

На Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" сообщили, что из-за снегопадов и метели значительная снеголавинная опасность — 3 уровень — ожидается 14-15 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Также возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

Кроме этого, умеренная снеголавинная опасность — 2 уровень — ожидается 14-15 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Предупреждение о лавине

Напомним, 13 января руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что утром 13 января российские военные не могли атаковать мирные города Украины из акватории Черного моря из-за штормовой погоды.