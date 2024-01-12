Морозы только на руку: как ВСУ удается переломить наступление врага в холодную погоду

Силам обороны Украины приходится воевать в экстремальных условиях, когда температура воздуха опускается до -20 градусов. Боевые операции с участием пехоты выполнять трудно, но для бронетехники появляются новые возможности. Фокус разбирался, как холодная погода влияет на планы врага.

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Сильные морозы, пришедшие в Украину, меняют способ и стиль ведения боевых действий. Украинским и российским военным стало сложнее проводить многие операции. По прогнозам американского Института изучения войны (ISW), промерзшая земля способствует лучшим маневрам механизированного компонента, но глубокий снег ограничит их.

Температура воздуха ночью доходит до -18 градусов, в таких условиях личный состав держит наблюдательные посты только несколько часов. Пехота россиян снижает интенсивность атак из-за холодов, рассказал украинский офицер из бригады, которая дислоцируется под Бахмутом.

Аналитики пишут, что оккупанты стали меньше использовать барражирующие боеприпасы и дроны — двигатели покрываются льдом и БПЛА просто не взлетают.

Выводы из вышеуказанных данных у ISW не радужные: Россия попытается поддерживать наступление на востоке Украины и удержать инициативу независимо от погодных условий.

Дроны зимой летают, а враг — наступает

Опрошенные Фокусом украинские военные настроены оптимистично, несмотря на тяжелейшие фронтовые условия зимой. Говоря об атаках дронами, пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Анастасия Блищик отмечает, что в морозы дроны-камикадзе все равно летают. Разница с теплой погодой лишь в продолжительности их полетов.

"Враг продолжает запускать ударные беспилотники, но в морозных условиях они как Iphone: батарея садится быстро и надолго их не хватает. Эта проблема есть как у ВСУ, так и у захватчиков. Я скажу вам, что БПЛА постоянно летают. Вот сильные дожди — это реальная преграда, в периоды ливней мы и россияне сидим "без глаз" (возможно, речь идет также о работе разведбеспилотников, — ред.)", — рассказывает она.

Сейчас 47-я ОМБр воюет на Авдеевском направлении. Блищик признается, что морозная погода не влияет на планы врага по захвату новых территорий. Отличия в том, что если земля мокрая и больше грязи, бронетехнику россияне используют меньше. В морозные периоды работают БМП и танки.

"Минимальное затишье было в начале морозов три дня назад, но ВС РФ использовали его не для отдыха, а подвоза боекомплекта и подтягивания резервов", — продолжает пресс-офицер.

Наблюдается мощная работа авиации и артиллерии, на солдат ВСУ скидывают авиабомбы весом 500 килограмм.

"Когда выезжает их техника, конечно наши операторы FPV дронов работают — недавно уничтожили танк Т-90 — гордость российского ВПК", — подчеркнула Блищик.

Выжить зимой в окопах

В условиях боевых действий температуры ниже нуля считаются экстремальными. Солдаты живут в окопах и блиндажах, часто мерзнут и простужаются из-за отсутствия возможностей нормально согреться. Качество выполнения служебных обязанностей также падает, не говоря уже о постоянном стрессе на войне, объясняет Фокусу командир добровольческого разведывательного батальона "Солнышко" Руслан Каганец.

"Зима — это очень тяжело, но благодаря накопленным знаниям, подготовке и волонтерам, нам удается это преодолеть. Самое сложное с техникой — заводить, обслуживать и даже сидеть в ней. Много же советских образцов, там банально не работают системы обогрева. У противника проблемы аналогичные", — поделился военный мыслями.

Каганец уверяет, что для многих подразделений ВСУ морозы не были неожиданностью: одежду и средства для обогрева готовили с осени.

"Главное, что тыл поддерживает — отправляет генераторы, окопные свечи, спиртовые разогреватели, одежду", — замечает командир.

РФ хочет переломить ход войны пехотой

Погодные условия всегда были определяющим фактором для наступательных и оборонительных операций воюющих армий. Пользу от морозов может получить тот, кто лучше подготовлен, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Войска России на сегодняшний день наступают пехотой, а не механизированным компонентом и преимущества себе не обеспечивают.

"Если бы у противника была полная поддержка механизированной составляющей — бронетехника, танки БМП и прочее, морозы были бы им на руку. Замерзший грунт позволяет использовать военную технику на тех локациях, где при другой погоде она бы увязла в грязи", — объясняет эксперт.

Однако РФ наступает преимущественно пехотой, солдаты страдают от чрезмерной физической нагрузки из-за большего количества одежды, ограничения движений и замедленных реакций. Неподготовленность подразделений к ведению боевых действий зимой приводит к тому, что любое наступление превращается в увеличение потерь личного состава.

"И это мы сейчас наблюдаем с российскими войсками. В декабре у них был абсолютный рекорд потерь", — отмечает Коваленко.

У РФ еще есть возможности для наступления на Авдеевском и Купянском участках, но качественные показатели будут значительно ниже июля или августа 2023 года, заключил он.

Напомним, командующий Сухопутных войск Александр Сырский 11 января заявил о напряженной оперативной обстановке на востоке Украины. Российские оккупанты готовят штурмовые группы и разминируют пути для наступления.

Фокус ранее писал о намерениях ВС РФ начать в феврале мощное наступление. Штурмовые действия продолжатся в районе Авдеевки и левобережной части Херсонской области, уверяют военные аналитики.