"В феврале": ВС РФ готовят "отчаянную" попытку наступления на Донбассе, — обозреватель (видео)

По словам Александра Коваленко, противник за последние недели значительно увеличил количество резервов возле Авдеевки. Также в первом квартале 2024-го года оккупанты хотят захватить Угледар.

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Российские оккупанты намерены в ближайшее время начать более мощное наступление и сейчас начали готовить ресурс для этого. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Еспресо.TV" 11 января.

По его словам, масштабная, но в то же время отчаянная волна активных действий ВС РФ на передовой может начаться уже в феврале. Противник намерен продолжить попытки полной оккупации Авдеевки Донецкой области.

"И именно те явления, которые мы сейчас можем наблюдать, на это указывают. Российское командование применяет возле Авдеевки преимущественно подразделения 1-го армейского корпуса, а это мобилизованные так называемой "ДНР". В таком случае регулярные войска, которые наиболее боеспособны, не так часто фигурируют во время боевых действий. То есть происходит экономия этого ресурса", — заявил Александр Коваленко.

Отдельно эксперт заявил, что в 2023 году ВС РФ сосредоточили возле Авдеевки 40 тысяч человек из личного состава, а на начало 2024 года их количество увеличилось до 45 тысяч. Соответственно, можно сделать вывод, что группировка растет и это будет продолжаться дальше.

Александр Коваленко уверен, что основная волна, которую он назвал отчаянной, еще будет впереди.

"Она будет происходить в феврале, когда будет накоплен врагом соответствующий ресурс. Также будут продолжаться и штурмовые действия россиян по левобережной Херсонщине в направлении Крынок. Они там не остановятся, так же как в районе Запорожской области и будут пытаться вернуть позиции под свой контроль", — продолжает военно-политический обозреватель.

По некоторым расчетам ВС РФ должны были начать атаки в районе Угледара еще до Нового года, но этого не случилось. Это может говорить о том, что противник желает накопить больше ресурса для более мощного наступления. В первом квартале года на этом направлении может быть особенно активно, заявил Александр Коваленко.

Напомним, 4 января сообщалось, что ВС РФ готовят новое обострение возле Авдеевки, о чем заявил глава военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, противник уменьшил количество штурмов и начал накапливать резервы, чтобы в ближайшее время вновь атаковать.