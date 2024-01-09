"Будет наш ответ": экс-сотрудник СБУ спрогнозировал, когда закончится наступление россиян

По словам эксперта Ивана Ступака, из-за серьезных проблем с логистикой российские войска смогут проводить активные наступательные операции только до конца марта.

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Оккупационные войска несут значительные утраты на фронте. Вероятно, Владимир Путин рассматривает возможность предпринять неотложные меры для восстановления боеспособности своих вооруженных сил. Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, захватчики усилили свою активность по всей передовой линии. Тем не менее, их устойчивость в бою, вероятно, будет ограничена на длительный срок. Вопрос о том, какой шаг предпримет Путин в ответ на давление со стороны российских сил, остается открытым.

Кроме того, он напомнил, что недавно издание The Telegraph сообщило о возможном начале российской наземной наступательной кампании на Харьковском направлении, особенно в Харькове и Купянске, которое якобы начнется уже 15 января. Тем не менее, Ступак опроверг эти заявления журналистов.

Он добавил, что, несмотря на это, на Лимано-Купянском направлении активизация россиян продолжается уже несколько месяцев.

"Угроза есть. Также есть информация, что именно на Лимано-Купянском направлении расположены российские военные соединения, которые еще сохранит свою боеспособность. Теоретически их могут использовать при попытке прорыва. Но точно никто не знает, какая ситуация в той танковой армии", – отметил Иван Ступак.

В целом, у российских военных нет серьезных проблем с логистикой, и их коммуникационные линии функционируют достаточно эффективно. Тем не менее, в Херсонской области за последние полтора месяца украинские военные систематически разрушают поставки вражеских сил продовольствием, медикаментами и боеприпасами. Это наносит значительный ущерб, особенно за счет использования беспилотных летательных аппаратов.

Именно поэтому проблемы, связанные с постоянными потерями в силе и технике, а также снабжением, в конечном итоге могут повлечь за собой серьезные последствия. Это особенно актуально в условиях активизации оккупационной армии на различных участках фронта. Недостаток ресурсов и материальной поддержки может существенно влиять на боеспособность и эффективность военных операций.

"Мое видение, что март – конец марта – это та точка, к которой они будут способны давить. После этого ситуация, предполагаю, перейдет в руки Украины и будет наш ответ", – подчеркнул экс-работник СБУ.

Ступак также напомнил, что в РФ запланированы выборы президента на 15-17 марта. Возможно, после этого события ситуация изменится, учитывая, что Владимиру Путину не придется больше стремиться к получению дополнительной поддержки граждан.

"Скорее всего, россияне объявят мобилизацию в апреле. Мы не знаем, будет ли она частичная или полная. С момента объявления мобилизации до отправки подготовленного военного проходит 3 – 4 месяца. Так что, если в апреле объявят мобилизацию, то ориентировочно июль – август можно увидеть их войска", – предположил Ступак.

По его словам, похожая динамика была замечена и в 2023 году. Действительно, согласно оценкам, декабрь мог стать решающим или даже заключительным месяцем в этой войне, так как ресурсы российской армии были исчерпаны. Однако в октябре 2023 года в России было объявлено о частичной мобилизации, направляя значительное количество людей на фронт.

Таким образом, оккупантам удалось скорректировать ситуацию на поле боя.

Напомним, украинский командир Кирилл Верес назвал три категории россиян, которые воюют на территории Украины. По его словам, жалости нет ни к одной.

В России природа попыталась ликвидировать будущих оккупантов еще до того, как их отправили в Украину. На очередь во вражеский военкомат упала глыба льда, 34-летний пострадавший погиб в больнице.