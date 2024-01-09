"Буде наша відповідь": ексспівробітник СБУ спрогнозував, коли закінчиться наступ росіян

За словами експерта Івана Ступака, через серйозні проблеми з логістикою російські війська зможуть проводити активні наступальні операції тільки до кінця березня.

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Окупаційні війська зазнають значних втрат на фронті. Ймовірно, Володимир Путін розглядає можливість вжити невідкладних заходів для відновлення боєздатності своїх збройних сил. Про це розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, загарбники посилили свою активність по всій передовій лінії. Проте їхня стійкість у бою, ймовірно, буде обмежена на тривалий термін. Питання про те, який крок зробить Путін у відповідь на тиск з боку російських сил, залишається відкритим.

Крім того, він нагадав, що нещодавно видання The Telegraph повідомило про можливий початок російської наземної наступальної кампанії на Харківському напрямку, особливо в Харкові та Куп'янську, яке нібито розпочнеться вже 15 січня. Проте Ступак спростував ці заяви журналістів.

Він додав, що, незважаючи на це, на Лимано-Куп'янському напрямку активізація росіян триває вже кілька місяців.

"Загроза є. Також є інформація, що саме на Лимано-Куп'янському напрямку розташовані російські військові з'єднання, які ще збережуть свою боєздатність. Теоретично їх можуть використати при спробі прориву. Але точно ніхто не знає, яка ситуація в тій танковій армії", — зазначив Іван Ступак.

Загалом у російських військових немає серйозних проблем із логістикою, і їхні комунікаційні лінії функціонують досить ефективно. Проте в Херсонській області за останні півтора місяця українські військові систематично руйнують постачання ворожих сил продовольством, медикаментами та боєприпасами. Це завдає значної шкоди, особливо за рахунок використання безпілотних літальних апаратів.

Саме тому проблеми, пов'язані з постійними втратами в силі й техніці, а також постачанням, зрештою можуть спричинити серйозні наслідки. Це особливо актуально в умовах активізації окупаційної армії на різних ділянках фронту. Нестача ресурсів і матеріальної підтримки може суттєво впливати на боєздатність та ефективність військових операцій.

"Моє бачення, що березень — кінець березня — це та точка, до якої вони будуть здатні тиснути. Після цього ситуація, припускаю, перейде в руки України і буде наша відповідь", — підкреслив експрацівник СБУ.

Ступак також нагадав, що в РФ заплановані вибори президента на 15-17 березня. Можливо, після цієї події ситуація зміниться з огляду на те, що Володимиру Путіну не доведеться більше прагнути до отримання додаткової підтримки громадян.

"Найімовірніше, росіяни оголосять мобілізацію у квітні. Ми не знаємо, чи буде вона часткова або повна. З моменту оголошення мобілізації до відправки підготовленого військового проходить 3 — 4 місяці. Тож, якщо у квітні оголосять мобілізацію, то орієнтовно липень — серпень можна побачити їхні війська", — припустив Ступак.

За його словами, схожа динаміка була помічена і в 2023 році. Дійсно, згідно з оцінками, грудень міг стати вирішальним або навіть завершальним місяцем у цій війні, оскільки ресурси російської армії були вичерпані. Однак у жовтні 2023 року в Росії було оголошено про часткову мобілізацію, направляючи значну кількість людей на фронт.

Таким чином, окупантам вдалося скоригувати ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, український командир Кирило Верес назвав три категорії росіян, які воюють на території України. За його словами, жалості немає до жодної.

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