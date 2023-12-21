Глыба льда атаковала очередь в российский военкомат: есть жертвы (фото, видео)

Российские СМИ пишут, что в результате падения льда в реанимации умер 34-летний мужчина, который пришел в военкомат, чтобы стать на воинский учет по своей прописке.

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В России на людей, которые стояли в очереди в военкомат, упала глыба льда. Несколько человек получили ранения, а один человек погиб. Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Подмосковье в городе Люберцы. Как можно увидеть из опубликованных видео, к дверям российского военкомата люди выстроились в большую очередь. Когда глыба льда начала падать с крыши, часть людей успела отбежать в панике в сторону, однако повезло не всем.

Российские Telegram-каналы писали, что люди собрались, чтобы встать на воинский учет по прописке. В результате ледяной атаки пострадали по меньшей мере четыре человека от 34 до 38 лет, среди которых две женщины. Одной из них разбило скулу и повредило ногу.

Медики доставили в больницу двух пострадавших людей — в тяжелом и среднем состоянии. В частности, в тяжелом состоянии находится женщина, с черепно-мозговой травмой.

Очевидцы инцидента рассказали журналистам, что глыба была толщиной около 20 сантиметров и после падения разлетелась на множество кусков. Кроме того, инцидент произошел в тот момент, когда приехала автовышка, чтобы снять этот лед.

Вскоре стало известно, что в медучреждении погиб 34-летний Федор Кузьмин, который получил смертельные травмы и был доставлен в реанимацию.

По информации российских СМИ, им оказался заместитель гендиректора подмосковной компании, которая занимается изготовлением лестниц. В результате падения льда он получил перелом позвоночника, разрыв печени и внутреннее кровотечение. У мужчины осталось трое детей.

Фото: Shot

Журналисты пишут, что прокуратура Московской области начала проверку по данному инциденту. Там говорят, что установят причину падения льда и оценят своевременность очистки крыши от снега и деятельность должностных лиц.

Напомним, в России 14-летний школьник ударил своего одноклассника ножом в грудную клетку. Российские медиа писали, что раненого ребенка доставили в больницу.