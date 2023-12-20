В России восьмиклассник начал учебную неделю с поножовщины, — СМИ

Российские медиа пишут, что несовершеннолетний злоумышленник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Пострадавший парень находится в больнице и за его жизнь борются медики.

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В России 14-летний парень ударил перед уроками своего одноклассника ножом в грудную клетку. Об этом пишет российский Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что перед инцидентом у детей был длительный конфликт. В понедельник несовершеннолетний подошел к своему сверстнику перед первым уроком и ударил ножом в грудь. Медики экстренно госпитализировали парня и сейчас борются за его жизнь.

Тем временем полицейские задержали злоумышленника. Отмечается, что он уже попадал в поле зрения правоохранителей и стоит на учете за порчу чужого имущества, впрочем парня не наказали из-за его возраста. По факту нападения на одноклассника полиция проводит проверку, однако сообщается, что уголовное производство еще не начато.

Telegram-канал пишет, что несовершеннолетний нападающий из села Рубахина Нижнеудинского района воспитывался в неполной семье. Кроме того, его мать находится под наблюдением правоохранителей из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

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Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда российские школьники нападают на людей, в частности своих сверстников.

К примеру, в октябре в Ижевске ученик 8 класса напал с ножом на своего одноклассника. Российские СМИ сообщали, что подросток трижды ударил ребенка холодним оружием. Тогда полицейские начали расследование по факту покушения на убийство.

Также в начале октября медиа РФ сообщали, что в Москве ученик одной из школ угрожал ножом учителям и одноклассникам. После того, как его закрыли в кабинете, на место вызвали правоохранителей. Отмечалось, что после содеянного подростка отправили с родителями домой.

Напомним, в начале декабря в Брянске 14-летняя девушка устроила стрельбу в школе. Известно, что она похитила у своего отца ружье, с которым пришла на уроки. Она совершила в учебном заведении несколько выстрелов, после чего покончила с собой.

Также российские медиа сообщали, что на днях в Москве школьник выстрелил несколько раз мужчине в голову за то, что тот оскорблял его мать. Полицию вызвали соседи, которые слышали выстрелы. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.