В Москве школьник за оскорбление матери расстрелял мужчину, — СМИ

По информации российских медиа, парень выстрелил в голову мужчины по меньшей мере шесть раз. В результате полученных травм пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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В России подросток расстрелял мужчину из-за того, что тот оскорбил его мать. Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря возле жилого дома в столичном районе Митино. Отмечается, что 17-летний парень выстрелил 38-летнему мужчине по меньшей мере шесть раз в голову из травматического оружия. В результате полученных травм его доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение.

Свой поступок парень объяснил тем, что пострадавший якобы оскорблял его мать. Он услышал ссору и решил заступиться. Оружие подросток взял в сейфе своего дяди, ведь знал, где тот хранит ключ.

Полицию вызвали жители дома, которые услышали выстрелы. Приехав на место инцидента российские правоохранители увидели пострадавшего с многочисленными ранениями головы.

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Сообщается, что большинство выпущенных пуль попали мужчине в голову. Он получил открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга и перелом лобной кости.

Вскоре полиция задержала и школьника, его подозревают в покушении на убийство. За содеянное российского подростка могут лишить свободы на срок до десяти лет.

Также правоохранители открыли производство на его дядю, которому и принадлежал травматический пистолет. Его могут арестовать на полгода за небрежное хранение оружия.

Напомним, 7 декабря в России 14-летняя школьница устроила стрельбу в школе. Девушка пришла в школу с ружьем и ножом, которые украла у отца. После содеянного она покончила с собой.

Также в конце ноября в Псковской области РФ задержали женщину, которая в течение трех месяцев жила с телами своих мертвых детей. Сообщалось, что предположительно женщина заморила их голодом. Тела детей обнаружила бабушка, которая пришла проведать внуков.