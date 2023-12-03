В Нью-Йорке мужчина устроил резню в семье и напал с ножом на копов

В службу спасения 911 позвонила молодая женщина и сказала, что ее двоюродный брат убивает членов ее семьи.

Related video

В Нью-Йорке задержали мужчину, который с ножом напал на своих родственников. Также он ранил двух правоохранителей, которые пытались его задержать. Об этом пишет ВВС.

Четыре человека, в том числе двое детей, были убиты и еще трое получили ранения в результате нападения 3 декабря в Квинсе, штат Нью-Йорк.

Правоохранители нашли тела жертв в подожженном доме.

Важно

"Похоронил сына и прошел очень тяжелые бои": на Ивано-Франковщине избили военнослужащего (видео)

Подозреваемый нанес ножевое ранение двум полицейским, прежде чем один из правоохранителей застрелил его.

Подозреваемого доставили в больницу, но по прибытии констатировали его смерть.

В службу спасения 911 позвонила молодая женщина и сказала, что ее двоюродный брат убивает членов ее семьи.

Двух офицеров направили по адресу на 22-й улице Бич, где они увидели мужчину, который выходил с чемоданом. Когда полицейские попытались поговорить с ним, он выхватил нож, ударив одного полицейского в область шеи и груди, а второго — в голову.

Один из полицейских смог достать оружие и застрелить подозреваемого.

Когда на место происшествия было направлено больше полицейских, они обнаружили 11-летнюю девочку у входа в дом. Ребенок был еще жив и его доставили в больницу, где он вскоре умер.

После того, как пожарная служба Нью-Йорка прибыла на место происшествия, экстренные службы обнаружили в доме тела трех других людей: 12-летнего мальчика, 44-летней женщины и мужчины в возрасте 30 лет.

61-летняя женщина была доставлена в больницу Маунт-Синай с многочисленными ножевыми ранениями.

Полиция считает, что все жертвы умерли в результате ножевых ранений, а на месте происшествия был найден кухонный нож для бифштексов.

Подозреваемым в нападении стал 39-летний Кортни Гордон, которого ранее уже арестовывали за домашнее насилие в Бронксе.

В момент нападения он гостил у своих родных в Квинсе.

Напомним, что сотрудник магазина стал национальным героем, отбившийся от грабителей самурайским оружием. Продажи древнего японского боевого хвата после этого резко выросли.

Ранее сообщалось, что клиентка фаст-фуда нашла палец повара в салате. Заведение обвинили в безрассудстве и халатности работников, а также оштрафовали на 900 долларов.