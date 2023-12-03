У Нью Йорку чоловік влаштував різанину у родині і напав з ножем на копів

До служби спасіння 911 зателефонувала молода жінка і сказала, що її двоюрідний брат вбиває членів її родини.

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У Нью-Йорку затримали чоловіка, який з ножем напав на своїх родичів. Також він поранив двох правоохоронців, які намагалися його затримати. Про це пише ВВС.

Четверо людей, у тому числі двоє дітей, були вбиті і ще троє отримали поранення в результаті нападу 3 грудня в Квінсі, штат Нью-Йорк.

Правоохоронці знайшли тіла жертв у підпаленому будинку.

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Підозрюваний завдав ножове поранення двом поліцейським, перш ніж один із правоохоронців застрелив його.

Підозрюваного доправили до лікарні, але після прибуття констатували його смерть.

До служби спасіння 911 зателефонувала молода жінка і сказала, що її двоюрідний брат вбиває членів її родини.

Двох офіцерів направили за адресою на 22-й вулиці Біч, де вони побачили чоловіка, який виходив з валізою. Коли поліцейські спробували поговорити з ним, він вихопив ножа, вдаривши одного поліцейського в область шиї та грудей, а другого – в голову.

Один із поліцейських зміг дістати зброю та застрелити підозрюваного.

Коли на місце події було направлено більше поліцейських, вони виявили 11-річну дівчинку біля входу в будинок. Дитина була ще жива і її доправили до лікарні, де вона невдовзі померла.

Після того, як пожежна служба Нью-Йорка прибула на місце події, екстрені служби виявили в будинку тіла трьох інших людей: 12-річного хлопчика, 44-річної жінки та чоловіка віком 30 років.

61-річна жінка була доставлена ​​в лікарню Маунт-Сінай з численними ножовими пораненнями.

Поліція вважає, що всі жертви померли внаслідок ножових поранень, а на місці події було знайдено кухонний ніж для біфштексів.

Підозрюваним у нападі став 39-річний Кортні Гордон, якого раніше вже заарештовували за домашнє насильство в Бронксі.

У момент нападу він гостював у своїх рідних у Квінсі.

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