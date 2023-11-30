"Був шок, напад паніки та мігрень": клієнтка фаст-фуду знайшла пальця кухаря в салаті

Заклад звинуватили в безрозсудності й недбалості працівників, а також оштрафували на 900 доларів.

Related video

Американка Еллісон Коззі з Грінвіча (штат Коннектикут) подала позов до суду на мережу закладів швидкого харчування Chopt у Нью-Йорку. Жінка стверджує, що в замовленому неї салаті був шматок людського пальця. Про це повідомляє телеканал NBC News.

Важливо

Сім'я витратила $600 тисяч на ремонт будинку, який більше їм не належить (фото)

У позові, поданому до Верховного суду округу Вестчестер, зазначається, що винуватець інциденту — кухонний працівник, який нарізав руколу. У процесі приготування страви для клієнта він випадково відрізав собі частину лівого вказівного пальця. Співробітник Chopt поїхав у лікарню, так і залишивши закривавлену руколу на лінії обслуговування.

Відповідно до позовної заяви, цей прикрий випадок викликав у позивачки шок, напад паніки, мігрень, когнітивні порушення, запаморочення, блювоту й біль у плечі. Заклад звинувачують у безрозсудності й недбалості працівників.

Відділ охорони здоров'я округу Вестчестер оштрафував мережу на 900 доларів (майже 33 тисячі гривень).

"Моя клієнтка відмовляється від коментарів для преси, бо не хоче повторного травмування, які викликав у неї цей інцидент. Із огляду на здоровий глузд і суспільний резонанс вона заслуговує на значну компенсацію", — відповів на звернення журналістів адвокат потерпілої Марк Рейбман.

Яку суму відшкодування збитків вимагає позивачка згідно із законодавством штату, не вказано.

Chopt у Нью-Йорку Фото: Google Maps

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 50-річного вихідця з Литви, який симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.

Також стало відомо, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що її не поінформували про вартість страви.