"Похоронил сына и прошел очень тяжелые бои": на Ивано-Франковщине избили военнослужащего (видео)

Мужчина получил перелом костей спинки носа, а его обидчику "светит" срок за хулиганство. Очевидцы говорят, что нападающего не могли остановить даже правоохранители.

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В городе Тлумаче Ивано-Франковской области 30 ноября пьяный водитель избил военнослужащего Игоря Федорака. Правоохранители задержали нападавшего. Об этом пишет Суспільне.

Происшествие произошло среди дня прямо на улице города, а видео избиения военнослужащего сняла местная жительница.

Думала, что бьют представителя военкомата

Жительница Тлумача Юлия Ротерман рассказала, что из окна увидела, как бьют мужчину в военной форме. Она признается, что сразу достала телефон и начала снимать, потому что в тот момент ей показалось, что это надо сделать.

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"Он просто начал бить. Я думала, что это кого-то из военкомата, кто раздает повестки. Почему он на него набросился, я вообще не могла понять. Если бы знала, что это — человек, который пришел недавно с войны, что это — папа Алисы Андрусяк и у него погиб сын, я бы не снимала, а вышла бы и действительно что-то сделала", — рассказывает Юлия.

Очевидица нападения Юлия Ротерман. Фото: Общественное Ивано-Франковск

Девушка рассказала, что полиция прибыла на место происшествия за 5 минут, а двое очевидцев, среди которых был и муж Юлии — Михаил, пытались оттянуть нападавшего.

"Меня жена позвала, чтобы я разборонил. Вышел, еще товарищ мой. Мы подошли, я начал его оттягивать, стал между ними. Я его старался успокоить, ну он не очень реагировал", — говорит Михаил Ротерман.

Другая очевидица избиения военного Анастасия Зелез говорит, что мужчина продолжал бить военного даже после того, как уже приехали правоохранители. Они пытались отогнать нападавшего, но тот даже толкал полицейских.

"Это было ужасно. Ведь во время войны видеть такое на улице — это просто недопустимо", — говорит Анастасия Зелез.

Очевидица инцидента Анастасия Зелез. Фото: Общественное Ивано-Франковск

Родные увидели видео избиения в сети

Дочь пострадавшего Алиса Андрусяк об избиении отца узнала из интернета. По ее словам, папа приехал к ней в гости в Тлумаче и выезжал с дворового проезда, чтобы поехать домой, в Коломыю.

"Я считаю, что он очень достойно вышел из этой ситуации, но мужчина не давал ему покоя. Он был очень пьяным, оскорбительно говорил к папе", — рассказывает Алиса Андрусяк.

Дочь военнослужащего Алиса Андрусяк. Фото: Общественное Ивано-Франковск

По словам девушки, она буквально уговаривала, чтобы папа написал на обидчика заявление в полицию, потому что он не хотел этого делать. Брат женщины погиб на войне, а ее отец защищает Украину и сейчас.

"Он похоронил сына, прошел очень тяжелые бои, был "на нуле". У него — очень большие проблемы со здоровьем. Папа просто хочет покоя. Но я, как дочь, не могу это оставить. Это — очень унизительно. Я горжусь папой, что он выдержал это достойно и не "дал сдачи". Он повел себя, как военный", — говорит Алиса Андрусяк.

Игорь Федорак снял побои в Тлумацкой центральной городской больнице. Врачи диагностировали у него рану на носу и перелом костей спинки носа.

Что говорит нападающий

Мужчина, который избил военного, рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Мне просто стыдно за эту драку. Я даже не хочу об этом вспоминать. Был пьян. Я сейчас встречусь с потерпевшим, буду просить прощения", — говорит нападавший.

Полицейские привлекли мужчину к административной ответственности по ст. 130 и внесли сведения в ЕРДР по статье "хулиганство".

Напомним, что на Полтавщине мужчина откупался в суде от мобилизации донатом на 20 тысяч гривен. Его комиссия признала годным к службе, но он категорически отказался брать повестку.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает мобилизацию на ротационной основе до 30% от личного состава правоохранителей.