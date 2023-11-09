Избил и убежал: мужчина напал на сотрудника ТЦК в Житомире (видео)

По словам спикера ГУНП Виктории Дубовик, личность правонарушителя уже установили. Сейчас его разыскивает полиция.

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В Житомире 8 ноября в полицию обратился работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Он сообщил, что его избил неизвестный мужчина. Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказала журналистам спикер Главного управления Национальной полиции в области Виктория Дубовик, инцидент произошел вечером возле магазина на улице Гоголевской, 4.

"Он вместе с коллегами находились там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия сбежал", — сказала Дубовик.

По ее словам, личность нападавшего установили. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Кроме того, как говорится в материале, в деле нападения на человека открыто уголовное производство, предварительно по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Заявителю предоставили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Также в сети появились видео с места событий.

В Житомире избили сотружника ТЦК

В Житомире избили сотружника ТЦК

Напомним, что адвокат Руслан Ткаченко рассказал, имеют ли право работники ТЦК вручать повестки на частной территории. По его словам, законом не регулируется, в каких местах могут вручать повестки уполномоченные лица. Поэтому, для вручения повестки мужчинам сотрудники ТЦК имеют право заходить на частные территории и непосредственно к месту жительства. Однако есть нюансы