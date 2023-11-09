Мобилизация в Украине: когда мужчины могут отказаться от повестки

По словам юристки Татьяны Козян, основными причинами отказа могут стать неправильные данные получателя в документе, вручение повестки неуполномоченным лицом, отсутствие печати или подписи комиссара ТЦК и СП.

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После начала полномасштабной войны в Украине объявили всеобщую мобилизацию. При этом существуют основания, с учетом которых гражданин может отказаться от получения повестки. Об этом рассказала юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии изданию OBOZ.UA.

Юрист подчеркнула, что законное уклонение от получения повестки возможно в различных сценариях. Она отметила, что гражданин, которому предъявляют соответствующий документ, должен объяснить свой отказ конкретными и обоснованными причинами.

"Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако следует понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя", – объяснила экспертка.

Среди причин, которые могут служить основанием для отказа от повестки:

неправильные данные получателя в повестке;

вручение повестки неуполномоченным лицом;

отсутствие печати или подписи комиссара ТЦК и СП.

В то же время, в случае отказа гражданина от повестки сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии свидетелей.

"Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона", – подчеркнула Татьяна Козян.

Мобилизация и военное положение в Украине

Верховная Рада Украины 8 ноября приняла решение продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, что означает, что эти меры будут действовать до 14 февраля 2024 года. Это было уже девятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Украинская власть активно работает над усовершенствованием законодательства по вопросам мобилизации, поэтому в следующем году гражданам следует ожидать серьезных изменений и улучшений в мобилизационных процессах. Одним из важнейших изменений следующего года является устранение недостатков в законодательстве Украины, которые позволяют военнообязанным мужчинам уклоняться от военной службы.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине.