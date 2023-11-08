На 90 дней: Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

По словам нардепа Ярослава Железняка, срок всеобщей мобилизации продлен на 90 дней, то есть до 14 февраля.

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Верховная Рада Украины приняла решение продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, что означает, что эти меры будут действовать до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Парламент поддержал законы (#10211 и 10212) об Указах о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. За − 329 и 322. С 16 ноября 2023 года (действие военного положения и мобилизации продлили − ред.) на 90 дней. Соответственно до 14 февраля 2024 года", — написал он.

Депутат напомнил, что это было уже девятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Железняк также отметил, что на этот раз никто из Совета национальной безопасности и обороны не пришел представлять законы, тогда как раньше "выступал хотя бы секретарь СНБО".

Напомним, в начале октября в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.