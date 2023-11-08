На 90 днів: Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

За словами нардепа Ярослава Железняка, термін загальної мобілізації продовжено на 90 днів, тобто до 14 лютого.

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Верховна Рада України ухвалила рішення продовжити термін дії воєнного стану і загальної мобілізації на 90 днів, що означає, що ці заходи діятимуть до 14 лютого 2024 року. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент підтримав закони (#10211 і 10212) про Укази про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію. За — 329 і 322. З 16 листопада 2023 року (дію воєнного стану та мобілізації продовжили — ред.) на 90 днів. Відповідно до 14 лютого 2024 року", — написав він.

Депутат нагадав, що це було вже дев'яте голосування ВР за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Железняк також зазначив, що цього разу ніхто з Ради національної безпеки і оборони не прийшов представляти закони, тоді як раніше "виступав хоча б секретар РНБО".

Нагадаємо, на початку жовтня в ТЦК розповіли, для чого формують загальну базу військовозобов'язаних. Запровадження єдиної бази зробить доступним оформлення пільг для ветеранів, а також спростить проходження ВВК.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке удосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники зі свого боку будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.